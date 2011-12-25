Голландия запретит наркотуризм с 1 января

Власти Голландии пытаются убедить иностранцев, что на родине Рембрандта и Ван Гога есть еще чем заняться, кроме посещения кофе-шопов
Туристам, которые приезжают в Голландию не любоваться на ветряные мельницы или посещать музей Рембрандта в Амстердаме, осталось совсем чуть-чуть для знакомства с кофе-шопами. С 1 января 2012 года приезжим из-за границы вход в эти заведения, в которых допускается потребление легких наркотиков, будет запрещен. Сами кофе-шопы, а их в Нидерландах насчитывается порядка 650, превращаются в клубы. Членство в клубах будет доступно только для граждан Нидерландов или иностранцев, имеющих постоянный вид на жительство в стране тюльпанов и каннабиса.
Впрочем, запрет на наркотуризм будет введен не одновременно на всей территории королевства. В трех южных провинциях, которые граничат с Германией и Бельгией, запретительная мера будет введена в действие 1 мая 2012 года. Окончательно Голландия станет территорией, свободной от наркотуристов, к 2013 году.
Введение запретов для иностранцев связано не с заботой об их нравственности, а с тем, что с некоторых пор голландская марихуана стала более сильнодействующей. Благодаря манипуляциям в процессе выращивания конопли, содержание в наркотике активного элемента тетрагидроканнабинола (ТГК) превышает 15%.
Все эти тонкости ускользают от иностранцев, которые привыкли считать Нидерланды раем легких наркотиков. За последние годы были отмечены случаи тяжелой передозировки или даже смерти иностранных туристов, покуривших «травку» в кофе-шопе.
Это, в свою очередь, вызвало резкую критику голландских властей в других странах Евросоюза, которые обвинили Нидерланды в том, что страна наживается на здоровье других европейцев.
С 1 января для таких обвинений более не будет оснований. С этого момента курение в кофе-шопе будут строго регламентировано. Перед тем, как затянуться косяком, посетитель должен будет предъявить удостоверение личности и зарегистрироваться в кафе-клубе. При этом вводится ограничение на максимальное количество членов наркоклуба — не более 2 тысяч человек. Запрещается продажа каннабиса с содержанием ТГК свыше 15%; на этот предмет кофе-шопы будут подвергаться систематическим проверкам.
Меккой кофе-шопов является Амстердам. Однако с некоторых пор городские власти пытаются отойти от этого образа и продвигают другие, более здоровые виды иностранного туризма. Одновременно мэрия пытается оградить от «легких наркотиков» детей. Все кофе-шопы, действующие в радиусе менее 350 метров от школ, будут закрыты к 2014 году, сообщает BFM.Ru.
Как часто случается, запреты не влияют на соотношение предложения и спроса, просто спрос теперь удовлетворяется иными способами. Неизбежное прекращение наркотуризма в Голландию неожиданно привело к увеличению нелегального экспорта голландской марихуаны. Пока что голландские власти не знают, как бороться с этой новой реальностью, замечает испанская газета El Pais.