Голландия запретит наркотуризм с 1 января

Туристам, которые приезжают в Голландию не любоваться на ветряные мельницы или посещать музей Рембрандта в Амстердаме, осталось совсем чуть-чуть для знакомства с кофе-шопами. С 1 января 2012 года приезжим из-за границы вход в эти заведения, в которых допускается потребление легких наркотиков, будет запрещен. Сами кофе-шопы, а их в Нидерландах насчитывается порядка 650, превращаются в клубы. Членство в клубах будет доступно только для граждан Нидерландов или иностранцев, имеющих постоянный вид на жительство в стране тюльпанов и каннабиса.