МВД не спешит с отпечатками пальцев в паспортах

"Мы сейчас работаем по внедрению отпечатков пальцев, но никакой спешки тут быть не может", — сказал он. По его словам, сначала данная технология по внесению отпечатков будет испытана на двух категориях документов иностранцев — виде на жительство и проездном документе беженца.