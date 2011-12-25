Прохоров на следующей неделе обнародует проект своей программы

"В среду-четверг я обещаю опубликовать проект программы в интернете. Хочу обратиться к гражданам, чтобы они программу прочли, и те изменения, которые они хотели бы внести, я их буду слышать", - сказал он, приехав в свою общественную приемную в субботу, 24 декабря.