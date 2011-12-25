За техосмотр возьмут от 300 до 700 рублей

Минэкономразвития и ФСТ составили единый прейскурант на услуги ТО для разных областей. Тарифы установлены для всех субъектов РФ и варьируются в пределах от 300 до 700 рублей.
По сообщениям Минэкономразвития, цена услуги в первые несколько месяцев года останется на том же уровне, что и до введения моратория. При этом, она предположительно будет снижена из-за отмены обязательной госпошлины в 300 рублей.
В частности, в Хакасии стоимость техосмотра составит 300 рублей на стационарном пункте и 204 на передвижном. Тариф в Чеченской республике — от 580 до 640 рублей. В Москве стоимость диагностики утверждена на уровне 690 рублей.
Тем не менее, новые тарифы просуществуют лишь до президентских выборов. Тогда, по словам замдиректора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития Евгения Ковтуна, цены на ТО неизбежно повысятся из-за того, что новым игрокам на рынке придется потратиться на закупку нового оборудования.
«Новые участники рынка пока не появились — они появятся в январе — феврале и предоставят местным органам власти свои расчеты, на основе которых смогут войти на рынок. Из-за стоимости оборудования для новых пунктов и необходимости окупать затраты цена будет возрастать. Но я полагаю, что максимальный предел ее роста составит 10—15% от той цены, которая была с учетом госпошлины», - сообщил Ковтун журналистам.
При этом страховые компании просят продлить мораторий на техосмотр и пересмотреть новые условия получения ОСАГО. Страховщики утверждают, что это целесообразно, так как в законе до сих пор множество проблемных положений.
В частности, специалистов смущает новое условия покупки ОСАГО: страховщик не имеет права продать страховку, если автомобиль не прошел ТО и у водителя нет соответствующего талончика. При этом срок действия отметки должен заканчиваться не позднее 6 месяцев со дня покупки страховки. «Инфраструктура для прохождения ТО с 1 января не готова к новому порядку. При этом полис ОСАГО невозможно выписать, если талон ТО действует менее полугода. Проблема колоссальная»,- сообщил журналистам гендиректор компании "РЕСО-Гарантия" Дмитрий Раковщик. В этой связи страховщики предложили продлить мораторий на ТО для устранения несостыковок в законе.
Новые условия работы страховщиков могут привести к тому, что многие автовладельцы фактически смогут отказаться от ОСАГО из-за сложной процедуры.
С новыми талонами ситуация запутанная, признают и в МВД: в конце декабря выяснилось, что частные сервисы, получившие право проводить ТО и полиция еще не договорились о том, кто будет печатать новые карточки. МВД отказались передать старые бланки талонов частным операторам, что усугубило ситуацию.
Ряд специалистов предлагают вообще отменить обязательный технический осмотр: за время действия президентского моратория аварийность на дорогах снизилась. Таким образом, фактически доказано, что процедура может успешно существовать в качестве опциональной процедуры.
Новые правила прохождения техосмотра утверждены постановлением правительства в середине декабря этого года. В соответствии с правилами, проводящие техосмотр операторы будут назначать цену своей работы в зависимости от объема выполненных процедур. Сумма в регионах может различаться, но она должна будет не превышать предельный размер, который обозначат власти в каждом регионе страны по методике Федеральной службой по тарифам.
Документ вступит в силу с первого января 2012 года и вводит множество новшеств. Функции проведения техосмотра теперь переданы от МВД к Российскому союзу автостраховщиков, который будет выдавать лицензии на выполнение работ техническим операторам. При этом МВД будет вести базу данных техосмотра. Ею могут пользоваться все операторы, предоставляющие гражданам эту услугу, а также страховые организации.
До 2014 года наряду с частными пунктами ТО будут работать и государственные, относящиеся к структуре органов внутренних дел, где диагностика автомобилей будет проводиться с участием сотрудников ГИБДД. Однако к 2014 году функции по техническому осмотру транспорта должны быть полностью переданы независимым станциям техосмотра, пишет Gudok.Ru.