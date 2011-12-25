За техосмотр возьмут от 300 до 700 рублей

В частности, специалистов смущает новое условия покупки ОСАГО: страховщик не имеет права продать страховку, если автомобиль не прошел ТО и у водителя нет соответствующего талончика. При этом срок действия отметки должен заканчиваться не позднее 6 месяцев со дня покупки страховки. «Инфраструктура для прохождения ТО с 1 января не готова к новому порядку. При этом полис ОСАГО невозможно выписать, если талон ТО действует менее полугода. Проблема колоссальная»,- сообщил журналистам гендиректор компании "РЕСО-Гарантия" Дмитрий Раковщик. В этой связи страховщики предложили продлить мораторий на ТО для устранения несостыковок в законе.