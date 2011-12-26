Чемпионы Владивостока и их тренеры получили премии

Так, 3 сентября в Лондоне одержал победу на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ Иван ШТЫЛЬ. 24 сентября чемпионом мира стал Григорий ЛАГУТА, а 5 октября команда «Восток» заняла первое место в кубке европейских чемпионов и стала серебряным призером чемпионата России по спидвею. Воспитанники СДЮСШ единоборств Владивостока заняли первое общекомандное место в чемпионате и первенстве России по джиу-джитсу. И это далеко не все достижения наших спортсменов на столь высоком уровне.