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Чемпионы Владивостока и их тренеры получили премии

27 декабря 2011, 00:21
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Итоги

Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ вручил в конце минувшей недели стипендии спортсменам, тренерам, спортивным федерациям и детско-юношеским школам Владивостока, добившимся высоких результатов в уходящем году.

Стипендии главы города в размере 39 526 рублей (это сумма с учетом вычета подоходного налога) получили 21 спортсмен и 9 тренеров, которые по итогам уходящего года добились высоких результатов на соревнованиях мирового, европейского и российского масштабов. В число обладателей премий вошли спортсмены и тренеры по гребле, самбо, спидвею, легкой атлетике, кудо, парусному спорту, баскетболу, спортивному ориентированию, волейболу и конному спорту.

Так, 3 сентября в Лондоне одержал победу на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ Иван ШТЫЛЬ. 24 сентября чемпионом мира стал Григорий ЛАГУТА, а 5 октября команда «Восток» заняла первое место в кубке европейских чемпионов и стала серебряным призером чемпионата России по спидвею. Воспитанники СДЮСШ единоборств Владивостока заняли первое общекомандное место в чемпионате и первенстве России по джиу-джитсу. И это далеко не все достижения наших спортсменов на столь высоком уровне.

Также по итогам года субсидии от муниципалитета получили некоторые спортивные федерации. В их числе - городская федерации волейбола, федерация гандбола Приморского края, шахматная федерация города, федерация легкой атлетики Приморского края, федерации парусного спорта, футбола, баскетбола, гребли на байдарках и каноэ, а также детско-юношеская спортивная организация «Федерация самбо и дзюдо города Владивостока».

Как напомнили в пресс-службе администрации Владивостока, стипендии одаренным спортсменам были впервые учреждены администрацией Владивостока в 2010 году по инициативе мэра города Игоря Пушкарёва и выплачиваются в рамках реализации программы «Спортивный Владивосток» на 2009–2013 годы.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».

#Новости#Итоги#Владивосток#Спорт
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