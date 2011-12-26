Четыре вуза вошли в состав ДВФУ в 2011 году

С 1 сентября в вузе введена новая система управления образовательными программами. Суть ее заключается в том, что у каждой образовательной программы теперь есть свой руководитель. Если раньше программа закреплялась за кафедрой и степень ответственности за ее качество была достаточно размытой, то сейчас за программой закреплен конкретный человек – профессор, ученый, который персонально за нее отвечает. Руководитель образовательной программы сам выбирает тех лекторов, которых он хотел бы видеть на чтении тех или иных курсов. Он может привлекать лекторов из разных Школ университета, сторонних преподавателей и бизнесменов.