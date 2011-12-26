Четыре вуза вошли в состав ДВФУ в 2011 году

27 января 2011 года министром образования и науки РФ подписан Приказ об объединении вузов (ДВГУ, ДВГТУ, ТГЭУ и УГПИ) в Дальневосточный федеральный университет. В результате ДВФУ стал одним из крупнейших университетов страны, в котором на сегодняшний день обучается около 63 тысяч студентов, включая очников, заочников и студентов филиалов.
Процесс объединения потребовал немалых усилий со стороны всех вузов, но процедура была завершена в рекордно короткие сроки. 1 июня подписан приказ о новой структуре Дальневосточного федерального университета. Из 308 кафедр, 39 институтов и 72 факультетов было создано 9 Школ. Кафедр осталось 105.
Летом 2011 года ДВФУ осуществил свой первый в истории набор – он оказался более чем успешным. По итогам двух абитуриентских волн Дальневосточный федеральный университет выполнил контрольные цифры набора на программы высшего профессионального образования на места, финансируемые из средств федерального бюджета. В приемной комиссии ДВФУ отмечают, что столь большого количества абитуриентов во Владивостоке не было в предыдущие годы. Более 7 тысяч абитуриентов принесли свои документы в федеральный университет, оформив при этом больше 17 тысяч заявлений. Желающие стать студентами ДВФУ представляли 55 субъектов Российской Федерации.
С 1 сентября в вузе введена новая система управления образовательными программами. Суть ее заключается в том, что у каждой образовательной программы теперь есть свой руководитель. Если раньше программа закреплялась за кафедрой и степень ответственности за ее качество была достаточно размытой, то сейчас за программой закреплен конкретный человек – профессор, ученый, который персонально за нее отвечает. Руководитель образовательной программы сам выбирает тех лекторов, которых он хотел бы видеть на чтении тех или иных курсов. Он может привлекать лекторов из разных Школ университета, сторонних преподавателей и бизнесменов.
С января 2012 года в вузе будет открыто 10 международных образовательных программ по самым разным направлениям, что будет способствовать интернационализации образования.
«Золотой Рог».