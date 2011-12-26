Дачники Приморья «амнистировались» довольно активно

Так, в порядке реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93 - так называемого «о дачной амнистии» - за 11 месяцев с начала года специалистами Управления Росреестра и его территориальных отделов было зарегистрировано 7472 права, в том числе 4371 – на земельные участки, предоставленные для ведения подсобного дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, 1613 – на объекты недвижимости на основании декларации (дачные и садовые домики, индивидуальные гаражи и пр.), 1518 – на объекты индивидуального жилищного строительства. Эти показатели оказались лишь немногим ниже, чем в 2010 г., но эксперты говорят о том, что желание граждан воспользоваться преимуществами данного закона при регистрации своих прав еще довольно высоко.