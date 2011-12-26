Дальневосточная гильдия риелторов собирается стать СРО

Риелторский бизнес на Дальнем Востоке в этом году был занят решением организационных вопросов - летом было принято решение о стопроцентной сертификации компаний, входящих в Дальневосточную гильдию риелторов (ДГР), на базе гильдии создана саморегулируемая организация.
По мнению президента НП «Дальневосточная гильдия риелторов», члена национального совета и вице-президента Российской гильдии риелторов Владимира КАПЛИНСКОГО, особенно большое значение для членов ДГР имела сертификация, которая требовалась для подтверждения полного перехода в работе на стандарты РГР. Сейчас процедура сертификации на стадии завершения.
Другим наиболее важным делом было создание на базе гильдии саморегулируемой организации. Накануне нового года подготовленные для этого документы были отправлены в Москву в регистрирующий орган – Минюст РФ. Если у него не будет замечаний, то уже к своему профессиональному празднику Дню риелтора в начале февраля Дальневосточная гильдия риелторов сможет получить новый статус. Но в вопросах вступления в СРО новых членов гильдия останется щепетильна.
- Мы осторожно смотрим на вхождение в наше объединение новичков, - отметил Владимир Каплинский. - СРО отвечает за каждую компанию, входящую в нее. Будем внимательны, чтобы потребитель не пострадал. Помимо приморских компаний по работе с недвижимостью в ДГР сегодня входят и некоторые сахалинские компании, интересуются вступлением в СРО и компании из других дальневосточных регионов.
Владимир Каплинский является членом оргкомитета всемирного конгресса по недвижимости FIABCI, который в мае 2012 г. впервые пройдет в России, и национального конгресса по недвижимости, который состоится вслед за ним. В связи с этим от ДГР готовится несколько докладов и инициатив.
Еще один серьезный форум, организацией которого занимаются сегодня и РГР, и ДГР, – это Азиатско-Тихоокеанский конгресс по недвижимости, который планируется провести во Владивостоке осенью сразу же после саммита АТЭС. Благодаря этому форуму по недвижимости предполагается привлечь к Приморью внимание со стороны новых инвесторов, которым интересно не просто вкладывать деньги в жилищное строительство, а которые рассматривают регион как место для вложения инвестиций в инфраструктуру, в социально значимые проекты – промышленные комплексы, торговые и деловые центры, проекты по благоустройству.
Предполагается, что в проведении Азиатско-Тихоокеанского конгресса по недвижимости серьезную роль сыграют органы краевой и городской властей, российские и зарубежные банки, иностранные компании и организации, заинтересованные в развитии долгосрочных отношений с Россией. В итоге могут создаться ключевые моменты для сотрудничества и развития Приморья и в целом Юга Дальнего Востока РФ.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».