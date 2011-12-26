Дальневосточная гильдия риелторов собирается стать СРО

Еще один серьезный форум, организацией которого занимаются сегодня и РГР, и ДГР, – это Азиатско-Тихоокеанский конгресс по недвижимости, который планируется провести во Владивостоке осенью сразу же после саммита АТЭС. Благодаря этому форуму по недвижимости предполагается привлечь к Приморью внимание со стороны новых инвесторов, которым интересно не просто вкладывать деньги в жилищное строительство, а которые рассматривают регион как место для вложения инвестиций в инфраструктуру, в социально значимые проекты – промышленные комплексы, торговые и деловые центры, проекты по благоустройству.