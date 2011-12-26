Дракон приземлится на поле...

В 2012 году для тех, кто родился под знаком Девы, произойдут определенные изменения в плане работы. Нет, не стоит пугаться. Эти изменения предвещают Девам лишь приятные изменения. Хотя не без определенных трудностей. Быть может, столкнувшись с переменами, вы подумаете, что не способны их принять и лучше бы вам остаться на старом месте работы, но не будьте так категоричны. Прощайтесь со своей консервативностью, она вам не подарит ничего хорошего. Ныряйте в водоворот изменений в работе – это принесет вам долгожданный результат, подъем по должностной лестнице и финансовое вознаграждение за годы ваших ожиданий. 2012 год для Дев, которые занимаются творческой деятельностью, станет невероятно продуктивным. Воодушевление и постоянное присутствие музы – это то, что вас ждет в год Дракона. Вы удивитесь своей способности творить и при этом не испытывать творческий кризис. Вы будете забывать о творчестве лишь для того, чтобы провести пару приятных деньков со своими близкими, родными, любимыми. Ваше творчество не знает границ. Вы расширяете свои возможности и умения. Поэтому если вы, например, художник, но вдруг почувствовали желание написать стих, не останавливайте свой порыв. Хорошее время для Девы, чтобы сделать научную карьеру. У вас получится! 2012 год раскроет все скрытые таланты Дев. Однако состояние дел на работе, обстановка в быту в 2012 году скажутся на самочувствии представителей знака зодиака Дева. Могут увеличиться мнительность, раздражение по пустякам. Деловые поездки могут закончиться романтическими увлечениями. Женщинам-Девам можно пожелать в 2012 году чаще бывать в спортзалах, салонах красоты.