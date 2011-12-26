Дракон приземлится на поле...

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ У ОВНОВ ОЩУТИМО УЛУЧШИТСЯ
Радость, нежность, любовь – вот что готовит гороскоп в 2012 году Овнам. Прекрасные перспективы, если особенно к ним отнестись с должной сознательностью – ловить каждое мгновение, которое Вам дарит жизнь! Главное в 2012 году – чувствовать себя счастливыми! Старайтесь жить сегодняшним днем и не тревожиться слишком сильно о своем будущем. Разумеется, из-за такого влияния светил настроение у Овнов будет приподнятое. Однако удача ждет Овна, прежде всего, в таких областях, как финансы и здоровье. Для решения вопросов, связанных с наследством, для занятий политикой у Овнов неблагоприятный год. Возможны незначительные неприятности, вызванные проблемами с налогами. Юпитер в хорошей позиции и сулит Овнам превосходное самочувствие. Те, кто болел либо просто испытывал некоторые недомогания, в 2012 году словно родятся заново. А Нептун, со своей стороны, обеспечит Овнам мощную поддержку в денежном плане. Финансовое положение у Овнов ощутимо улучшится! Хорошее время для устройства на новую работу, хотя для этого понадобится заняться переквалификацией, обучением. Создание нового дела возможно только на свои средства. Не стоит тратить время на пустые размышления и мечты о невозможном. Постарайтесь сосредоточиться на реальных проблемах и на актуальных делах. Гоните прочь любые посторонние мысли. Расчетливость, серьезность, практичность и приземленность будут способствовать успеху. У Овнов возможны некоторые изменения в личной жизни.
ГОД ДРАКОНА ПРЕДОСТАВИТ ТЕЛЬЦАМ ВОЗМОЖНОСТЬ НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО
В 2012 году возможные расхождения в убеждениях вызовут у Тельцов неразрешимые проблемы, в результате не исключен полный разрыв даже с самыми близкими людьми. Старайтесь не втягиваться ни в какие судебные тяжбы, разбирательства. Перспективные планы могут кардинально измениться. 2012 год будет знаковым для Тельца. Год Дракона предоставит Тельцам прекрасную возможность начать свое дело, реализовать давние проекты и планы, заняться поиском новой, интересной и хорошо оплачиваемой работы или пойти учиться, в конце концов. Январь 2012 года – это лучшее время у Тельцов для самых смелых начинаний. Придётся действовать активно и уверенно. В феврале эта тенденция продолжится. В марте 2012 года возможны некоторые финансовые трудности. Именно в это время не давайте деньги в долг, не берите кредит, воздержитесь от крупных финансовых операций. Весной в окружении Тельцов вероятно произойдут некоторые изменения. Некоторые события могут изменять ваши планы. Не останавливайтесь перед трудностями, а идите вперед решительно и с энтузиазмом. В целом же гороскоп для Тельца предвещает в это время определенный успех в финансовых делах. Летом Тельцам следует уделить больше внимания семье. В это время наладится материальное положение. Можно запланировать покупку участка, строительство или ремонт. Это время будет наиболее удачно для таких начинаний. В августе Тельцы могут позволить себе отдохнуть где-нибудь на морском побережье. В конце года возможны деловые поездки, различные общественные мероприятия. Однако в 2012 году Тельцу не следует планировать много поездок. Они могут тяготить вас.
У БЛИЗНЕЦОВ ИМЕЕТСЯ ВЕРОЯТНОСТЬ СМЕНЫ ПРОФЕССИИ ИЛИ БИЗНЕСА
2011 год дал представителям знака зодиака Близнецы возможность урегулировать все проблемы и закрепить успех в проектах 2012 года. Самыми насыщенными для Близнеца месяцами будут март и апрель 2012 года. На протяжении этих месяцев в жизни Близнецов появится что-то новое, необычное, то, чего вы ждали уже долгое время. Все старые занятия станут увлечением, так как в них появится новая и интересная жилка. В новом году удача Близнецам будет сопутствовать на протяжении всего года. В большей степени этому поспособствуют ваши друзья. Если вы творческая личность, то вас ждет знакомство с меценатом, который будет готов способствовать развитию ваших талантов. Но все это повлечет за собой определенную усталость, которая даст о себе знать в мае 2012 года. Близнецам в мае отдых будет просто необходим. Если не появится возможность отдохнуть, вам в любом случае стоит снизить свою активность и отдать предпочтение время провождению в одиночестве. Только таким образом вы сможете восстановить свои силы. Третья декада мая преподнесет успехи как в творчестве, так и в любви. Близнецам следует начинать что-то в начале лета, но только если ваши начинания хорошо продуманы и имеют под собой определенную материальную базу. В 2012 году у Близнецов имеется большая вероятность разрыва прежних взаимоотношений, смена профессии или бизнеса. Однако не стоит спешить заниматься новым делом. Потребуется большая подготовка и обдуманные действия. В 2012 году Близнецам на всякие обстоятельства нужно иметь свою точку зрения, не зависящие от общепринятых установок. Для решения насущных проблем не следует обращаться к людям с сомнительной репутацией.
РАКАМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГРАХ
Для Раков пребывание Юпитера в Водолее в 2012 году окажет влияние на их дела, которые будут связанны с недвижимостью, совместными предприятиями, инвестициями и налогами. Однозначно предсказать влияние аспектов Юпитера и результаты этого влияния в период 2012 года очень сложно. В зависимости от персональных особенностей вашей рабочей карты возможны как увеличение материального состояния, благодаря невероятной удаче и благоприятному стечению обстоятельств, так и серьезные потери, причиной которых может послужить ваша расточительность и необдуманное использование финансовых средств. В частности, при возникновении неблагоприятных аспектов планеты Юпитер Раку не стоит рассчитывать на удачу. В этом случае даже незначительные вопросы, которые потребуют принятия решений третьей стороной, определенно будут не в вашу пользу. К тому же Раки будут склонны к переоценке, необоснованному и чрезмерному преувеличению своих сил и возможностей. Представители знака зодиака Рак смогут приобрести дополнительные материальные ресурсы, избавиться от долгов, если таковые имеются, а интересы в плане финансовой поддержки найдут свой своевременный отклик. В 2012 году Ракам необходимо избегать мест повышенного риска. Ваши философия и взгляды на жизнь могут в значительной степени изменяться. Раку не рекомендуется вступать в контакты с людьми, чьи взгляды непонятны. Стремления к отказу от вредных привычек, здоровый образ жизни укрепят ваше здоровье. В 2012 году Ракам не рекомендуется принимать участие в политических играх.
ЛЬВЫ БУДУТ СТРЕМИТЬСЯ К СЕМЕЙНОЙ ИДИЛЛИИ И ГАРМОНИИ
В 2012 году удача ожидает тех представителей знака зодиака Лев, чья деятельность находится в ведении государства: юристов, учителей, военных, служащих государственных учреждений. Нетерпимость к мнению других может вызвать бурный протест у Львов. 2012 год придет в жизнь вспыльчивых Львов проблемой жилищной определенности. Если такие проблемы не были решены в году уходящем, тогда стоит первые месяцы года посвятить этому вопросу. Настройтесь на то, что будет очень трудно, но не ведитесь на первые встречные предложения. Финансовый гороскоп для Львов на 2012 год обещает опасность обмана, связанного с деньгами и рискованными сделками. Здесь лучше не полагаться на свое отношение к делам, а лишний раз перестраховаться, воспользовавшись услугами юриста. Постарайтесь наладить связи с богатыми и влиятельными людьми. Львам не рекомендуется деловое партнерство с представителями таких знаков, как Телец, Козерог, Дева. Астрологи убеждают, что скоро Львы почувствуют особое желание семейной идиллии и гармонии. Вам захочется не только сменить место жительство, но и самостоятельно сделать там ремонт, купить необходимую мебель и технику. Как только почувствуете зарождение такой цели – вперед к действиям. Вспыльчивая натура Львов проявится не только в скоростном темпе выбора жилья, но и желанием организовать семейный быт. Осуществив переезд, стоит успокоиться и все силы направить на творческую и радушную атмосферу нового дома. Не ленитесь и изучайте варианты.
2012 ГОД РАСКРОЕТ ВСЕ СКРЫТЫЕ ТАЛАНТЫ ДЕВ
В 2012 году для тех, кто родился под знаком Девы, произойдут определенные изменения в плане работы. Нет, не стоит пугаться. Эти изменения предвещают Девам лишь приятные изменения. Хотя не без определенных трудностей. Быть может, столкнувшись с переменами, вы подумаете, что не способны их принять и лучше бы вам остаться на старом месте работы, но не будьте так категоричны. Прощайтесь со своей консервативностью, она вам не подарит ничего хорошего. Ныряйте в водоворот изменений в работе – это принесет вам долгожданный результат, подъем по должностной лестнице и финансовое вознаграждение за годы ваших ожиданий. 2012 год для Дев, которые занимаются творческой деятельностью, станет невероятно продуктивным. Воодушевление и постоянное присутствие музы – это то, что вас ждет в год Дракона. Вы удивитесь своей способности творить и при этом не испытывать творческий кризис. Вы будете забывать о творчестве лишь для того, чтобы провести пару приятных деньков со своими близкими, родными, любимыми. Ваше творчество не знает границ. Вы расширяете свои возможности и умения. Поэтому если вы, например, художник, но вдруг почувствовали желание написать стих, не останавливайте свой порыв. Хорошее время для Девы, чтобы сделать научную карьеру. У вас получится! 2012 год раскроет все скрытые таланты Дев. Однако состояние дел на работе, обстановка в быту в 2012 году скажутся на самочувствии представителей знака зодиака Дева. Могут увеличиться мнительность, раздражение по пустякам. Деловые поездки могут закончиться романтическими увлечениями. Женщинам-Девам можно пожелать в 2012 году чаще бывать в спортзалах, салонах красоты.
ДЛЯ ВЕСОВ ГОД НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЙ, ЧТОБЫ ЗАВЕСТИ ДЕТЕЙ
В 2012 году Весы будут наделены особым чутьем в гармонии цвета и формы. Особенно повезет дизайнерам, модельерам, художникам-оформителям. Приобретая недвижимость, машины, не забывайте о страховке. Отсутствие ясных перспектив и целей может вызвать сомнения в правильности принимаемых решений. Возникшие в 2012 году у Весов болезни потребуют тщательного лечения. Учитывая то, что Весы по праву считаются наиболее рассудительными среди всех знаков Зодиака, вопрос о детях стоит для них очень остро. Да, безусловно, Весы понимают, что дети – это главная радость в жизни. Но в них также живет мысль о том, что детей нужно заводить только в том случае, если ты готов к их появлению и воспитанию полностью: и финансово, и морально. Это действительно является проблемой, тем более в современном мире, где постепенно первое место в списке приоритетных действий для человека занимает его карьера, а уже потом семья и, возможно, дети. Упрекать в этом некого, ведь действительно современный мир слишком зависим от денег. И именно карьера способна принести достаточное их количество для того, чтобы, в конце концов, создать благополучную, обеспеченную семью. Все эти аспекты очень волнуют Весов. Но именно 2012 год наиболее благоприятный для них, чтобы завести детей. Звезды говорят о том, что финансовое положение представителей знака зодиака Весы если не сейчас, то в скором будущем позволит обеспечивать сполна вас, вашу семью и детей. Поэтому не задумывайтесь – украшайте этот мир цветами жизни, украшайте этот мир вашими детьми!
СКОРПИОНАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЗЯТЬ ОТПУСК В НАЧАЛЕ ГОДА
Скорпиону следует стремиться к общению с людьми, имеющими богатый жизненный опыт, спокойно и без спешки решающими самые сложные проблемы. Романтические отношения будут развиваться стремительно, однако случайные связи могут привести к значительным проблемам. В дальних и зарубежных поездках могут возникнуть проблемы, ограничения. Готовьтесь к ним заранее и более тщательно. Начало года для Скорпионов будет негативным в плане здоровья. Общее состояние ухудшится, возникнут проблемы с жизненной энергией. Не следует слишком напрягаться – активная деятельность плохо повлияет на состояние организма. В прошлом году вы потратили слишком много энергии, и её резервы восстановятся только к осени. Избегайте лишних нагрузок, даже умственных. Отпуск лучше взять в начале года, ведь хороший сон нормализирует эмоциональное состояние. Следует остерегаться активного отдыха на протяжении всего года. Особенно следует опасаться травм коленных и локтевых суставов. Если всё-таки решили заняться экстримом, защищайте эти части тела. Могут быть проблемы с сердцем, поэтому на всякий случай пройдите обследование у доктора и не грузите организм кардионагрузками. Обогатите рацион орехами, курагой и изюмом. Лекарствами злоупотреблять не следует – используйте их только по назначению врача. В середине лета здоровье Скорпионов будет несколько ослаблено. Это будет переходной период, после которого энергия восстановится, и вы сможете вернуться к прежнему ритму жизни. Чем меньше сил будет потрачено в начале года, тем больше их накопится к концу, и вы опять будете полны энергии.
СТРЕЛЬЦАМ СТОИТ НАСТРОИТЬСЯ НА СРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СВОЕ
В 2012 году Стрельцам предстоит насыщенное время. Выиграть смогут только те, у кого больше пороха в пороховницах. В 2012 году сложатся довольно благоприятные условия для достижения различных желаемых вершин. Из-за этого особо не будет времени на отдых, поэтому Стрельцам стоит воспользоваться любой удобной возможностью, чтобы отвлечься от будней. Все сферы жизнедеятельности откроют Стрельцам врата к успеху. Однако ни одно достижение не придет к ним в руки без боя. Стрельцам стоит настроиться на сражение, чтобы получить свое. Более всего 2012 год для Стрельца будет выгоден в карьере. Здесь все усилия будут оправданными. Каждая заслуга будет оценена начальством по достоинству и, возможно, даже немного переоценена. Карьерная лестница в 2012 году у любого Стрельца будет зависеть только от его амбиций и целеустремленности. Но стоит учесть, что такое изнурение негативно повлияет на здоровье. Поэтому к нему стоит относиться с особым вниманием в течение всего года. Карьера карьерой, но здоровье у каждого одно. Стрельцы задумаются о бытовых условиях жизни. Если потребуются их изменения, то судьба предоставляет Стрельцу все возможности. Меньше времени уделяйте мечтам и фантазиям. Для тех Стрельцов, кто занимается научной деятельностью, в 2012 году наступит наиболее плодотворный и удачный период. Хорошее время для организации и начала собственного бизнеса.
ПЕРЕМЕНЫ ПРИНЕСУТ КОЗЕРОГУ ТОЛЬКО ПОЛЬЗУ И ОШЕЛОМЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2012 году обстоятельства позволят Козерогам заняться тем, что раньше не представлялось возможным. Звезды будут благоприятствовать тем Козерогам, чья работа связана с другими государствами, зарубежными фирмами. При работе с электроникой или при ее приобретении особое внимание уделите качеству электрозащиты. Козерогу следует избегать неподготовленных, неожиданных поездок. В 2012 году наладится вся жизнь Козерогов. Всевозможные перемены принесут Козерогу только пользу, и результаты будут ошеломляющими. Все, что Козероги делали в 2011 году, наконец, оценят в полной мере. Вас повысят или сделают интересные выгодные предложения на работе. Ваши усилия дадут хороший результат. Но гороскоп предупреждает: не стоит сразу же радоваться и складывать руки. Продолжайте в том же духе, и тогда вы сможете достигнуть большего результата. Личную жизнь забывать нельзя. Козерогу необходимо пересмотреть свое поведение в семье. Если вы не правы, обдумайте все хорошенько и извинитесь. 2012 год принесет Козерогам понимание и тепло. Одиноким Козерогам в 2012 году повезет не меньше. У них будет наблюдаться пик привлекательности для противоположного пола. Как этим не воспользоваться?! Ведь свою личную жизнь также можно изменить в лучшую сторону. В этом вам поможет год Дракона, благоприятный для Козерогов. Если вы ходите сделать подарок к празднику, то обратите внимание на пользу и необходимость вещи. Глупые подарки Козерогам лучше не дарить.
ВОДОЛЕЙ ДОЛЖЕН БУДЕТ СОБЛЮДАТЬ УПОРЯДОЧЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Расположение звезд в 2012 году благоприятствует Водолеям в укреплении семейных отношений, профессиям, связанным с воспитанием, обучением и лечением детей, престарелых. Водолеи, имеющие строительные профессии, будут особенно цениться. Удачно решение вопросов, связанных с наследством, строительством, приобретением недвижимости. Однако, в 2012 году Водолею не рекомендуются переезды на новое место жительства в другую местность. Здоровье Водолея обещает не создавать серьезных проблем, но при этом будет требовать контроля. Водолей должен будет соблюдать упорядоченный образ жизни, так как отсутствие порядка в жизни для него может обернуться стрессами, которые потом потребуют восстановления. Особенно нужно следить за нервной системой в феврале, мае и сентябре 2012 года. В эти месяцы вероятность стрессов особенно велика. Зато в апреле, августе и ноябре Водолеям за нервную систему переживать не стоит. Кроме нервной системы внимание следует обратить на пищеварительную систему. Водолеям с хроническими заболеваниями органов пищеварения нужно быть особенно осторожными, чтобы не вызвать обострения. Особое внимание на это следует обратить в марте, июне и октябре. Очень полезным для знака зодиака Водолей будут прогулки на свежем воздухе, занятия активными видами спорта и йогой. Таким способом Водолей сможет укрепить свою нервную систему и добиться гармонии в организме в целом. Если это удастся, то организм людей, родившихся под этим знаком, будет работать как часы.
РЫБАМ НЕОБХОДИМО ОСТЕРЕГАТЬСЯ ОБМАНОВ И... ФЛИРТОВ
В 2012 году в жизни представителей знака зодиака Рыба ожидается много нового. Привычный порядок вещей уже не будет устраивать Рыб. Будьте внимательны и осторожны при составлении и оформлении документов, касающихся недвижимости, семейных ценностей. 2012 - благоприятный год для обучения новой профессии, повышения квалификации. Не зацикливайтесь на знаниях, полученных только из одного источника. Гороскоп Рыбы на 2012 год предупреждает, что, к сожалению, ваши семейные и любовные отношения будут складываться не наилучшим образом. Рыбам не стоит пробовать переходить на какой-нибудь новый уровень отношений или же сближаться еще сильнее, так как никто, кроме вас, к этому еще не подготовился. Если же вы со своим партнером давно вместе, то для нового уровня будет уже слишком поздно, разве что вам понадобится большая встряска, которая поможет вам вернуть утраченные чувства, а также вызвать огромное желание к чему-то большему. Самыми беспочвенными будут все ваши сцены ревности, которые вы приготовите своему возлюбленному в 2012 году Черного Дракона, так что обратите на это внимание. Остерегайтесь обманов и сымитированных флиртов, а также ухаживаний, поскольку в результате это все заставит вас понервничать. Задумайтесь для начала – что именно связывает вас с избранным человеком: любовь ли это, или быть может - чувство собственности?
«Золотой Рог», по материалам tamby.info.