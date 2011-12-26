Инновационные технологии упрощают жизнь дальневосточников

- Наша миссия - объединять людей, преодолевая барьеры для общения. Мы поддержали целый ряд общественно-значимых мероприятий. В первой половине года мы провели ставший уже традиционным открытый чемпионат России по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. В этом же году прошел уникальный телевизионный проект в поддержку детского спорта «Маленькие звезды Большого спорта». «МегаФон» выступил телекоммуникационным партнером международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», различных спортивных, экологических и культурных инициатив. Были и другие события, может, менее масштабные, но не менее важные для нас.