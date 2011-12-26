Малый бизнес Приморья весь год стремился к знаниям

Илларион БУТОВЕЦ (ИП Бутовец) принял участие в половине предложенных мероприятий. Он говорит о том, что получил на семинарах и тренингах массу интересной и полезной информации. «Очень понравились мероприятия, лекторы, тренеры, - говорит он. - Было очень много нового, того, о чем раньше я даже не задумывался или считал, что это мелочи. Но семинары заставили посмотреть на многие процессы по-новому. Это позволит, я уверен, усовершенствовать процесс продаж, поможет в привлечении клиентов. О глобальных изменениях пока говорить рано. Но уже сегодня, спустя несколько дней после семинаров, многих ошибок удалось избежать».