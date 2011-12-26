Медицинский центр на о. Русском готов наполовину

Отвечая на вопрос, чем подобное сотрудничество может быть полезно американским коллегам, директор Школы биомедицины ДВФУ Юрий ХОТИМЧЕНКО подчеркнул, что учёные российского Дальнего Востока находятся на передовых позициях в области нейробиологии, морфологических исследований, медицинской генетики, биоорганической химии.