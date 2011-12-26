Микрорайон Владивостока Снеговая Падь – новый стандарт жизни

Более значимого у строителей события, чем строительство и сдача новых объектов в большом новом жилом районе Владивостока Снеговая Падь, пожалуй, не было. Именно в 2011 году ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» вышло на рекордный за последние двадцать лет уровень сдачи силами одной генподрядной организации.
Всего за год здесь было построено «под ключ», а это сегодня особенно ценно, одиннадцать жилых зданий, в том числе шесть монолитно-кирпичных «свечек» и 10-этажные дома. В целом это 2666 новых квартир.
Попутно создавалась социальная инфраструктура жилого района. В октябре здесь был сдан первый детский садик «Тигренок» на 240 мест, 24 ноября – детская поликлиника на 400 посещений в день, которая будет обслуживать около 30 тысяч детей Советского и Первореченского районов города, 30 ноября открыл свои двери второй детский садик на 240 мест – «Светлячок», 2 декабря – впервые за более чем двадцать лет во Владивостоке была введена новая школа на 825 мест.
Все эти объекты совершенно нового для города уровня, укомплектованы современным оборудованием, имеют более широкий по функциям спектр помещений, построены по современным технологиям с использованием современных строительных материалов. То есть отвечают самым современным требованиям. По сути, в Снеговой Пади сегодня создается новый для Приморья стандарт городской жизни.
В 2012 году здесь будут введены взрослая поликлиника на 600 посещений в день, большой спортивно-оздоровительный центр, будет продолжено жилищное строительство.
Жители надеются, что здесь же появятся хорошие торговые и многофункциональные центры, многоуровневые парковки и другие, важные для горожан объекты и сооружения.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».