Микрорайон Владивостока Снеговая Падь – новый стандарт жизни

Попутно создавалась социальная инфраструктура жилого района. В октябре здесь был сдан первый детский садик «Тигренок» на 240 мест, 24 ноября – детская поликлиника на 400 посещений в день, которая будет обслуживать около 30 тысяч детей Советского и Первореченского районов города, 30 ноября открыл свои двери второй детский садик на 240 мест – «Светлячок», 2 декабря – впервые за более чем двадцать лет во Владивостоке была введена новая школа на 825 мест.