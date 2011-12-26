Нехватка специалистов на Дальнем Востоке заставляет искать их по всей стране

Рынок труда в 2011 году продолжил основные тенденции предыдущего года – дефицит персонала и его мобильность усиливаются, что заставляет работодателей искать новые способы стимулирования и развития персонала.
Однако, несмотря на нехватку персонала, Елена РАУД, генеральный директор региональной сети кадровых агентств «Успех», рассказала, что в привлечении специалистов компании демонстрировали высочайшую степень взвешенности и часто сроки принятия решений по заказам превышали все разумные пределы. С инвестициями в персонал работодатели тоже не спешили.
Галина ПОПОВА, директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум», заметила, что в этом году усилился отток специалистов из Владивостока. «Наши кандидаты из разряда золотых – топ-менеджеры крупных, динамично развивающихся компаний, которые раньше не планировали никуда уезжать, получили очень интересные предложения и покинули регион. Это говорит о том, что специалистов не хватает везде, в том числе и в Москве, а наши кандидаты вполне конкурентоспособны», - прокомментировала она.
Тенденцию увеличения мобильности отметили и в кадровом агентстве «Успех». «Мы выполнили проекты на Нижний Новгород, Омск, Новосибирск, Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Братск, Новокузнецк, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, - сообщила Елена Рауд. - Чаще на Дальний Восток стали приглашать специалистов из других регионов. Обусловлено это все тем же дефицитом. Чаще всего специалистов приглашают из Москвы. И, кстати, они стали более охотно рассматривать работу в Приморье. Мы оцениваем это как повышение привлекательности нашего региона с точки зрения работы на временном проекте».
Самое яркое ощущение этого года, по словам Галины Поповой, – это работа с ДВФУ: в 2011 году был реализован целый ряд очень интересных совместных проектов.
Самыми востребованными специалистами, как и в прошлые годы, остаются продажники. «Согласно нашим данным по количеству вакансий и наиболее востребованным отраслям, пальму первенства в 2011 году в Приморье удерживают продажи, далее следуют банковская и инвестиционная сферы, а также область информационных технологий», - рассказала Ксения НЕСТЕРЕНКО, директор филиала HeadHunter на Дальнем Востоке.
По информации Елены Рауд, как всегда, в 2011 году были востребованы коммерсанты и программисты: «Отметили мы всплеск спроса на специалистов по управлению персоналом. Больше, чем в предыдущем году работали по маркетологам. Также хотим отметить явно выраженный спрос на первых руководителей. Произошел некоторый возврат на прежний уровень офисного вспомогательного персонала (который оптимизировали в 2008-м)».
Галина Попова отметила потребность в инженерных специалистах. Причем нужны они не только на стройках объектов саммита АТЭС, но и в компаниях, обеспечивающих инфраструктуру бизнеса.
«Очень много в этом году было проектов, связанных с розницей, - сообщила Галина Попова. – Во Владивостоке этот сегмент бизнеса очень хорошо развит – наши сети активно развиваются, идут в другие регионы, поэтому им всегда нужны специалисты, которых руководители бизнеса готовы приглашать из других регионов России. Достаточно активно развивалась энергетика, были интересные проекты в телекоммуникациях. А вот открытий представительств иностранных компаний было значительно меньше, чем в предыдущие годы».
Был отмечен в этом году и некоторый рост заработных плат. Елена Рауд говорит о 15-20%-ном увеличении. Несколько выросла в 2011 году (по сравнению с 2010-м) и планка самых высоких зарплат, с которыми приходилось сталкиваться рекрутерам. Самая высокая зарплата в заказах, по которым работали в агентстве «Успех», составила 400 тыс. руб. По данным компании HeadHunter, максимальная заработная плата, которую предлагали кандидатам в Приморском крае, составила 200 000 рублей. На такую зарплату могли рассчитывать топ-менеджеры в сфере ретейла. Высокие, более 150 000 рублей в месяц, зарплаты предлагались также менеджерам высшего звена на производственных предприятиях.
По наблюдениям Ольги РЯБЧУК, директора по рекрутменту агентства «Карьера-Форум», в уходящем году несколько изменились соотношения между окладной и переменной частью заработной платы у специалистов по продажам: «Если специалисты высокого уровня, уверенные в своих силах, настаивают на росте процента с продаж, то начинающие работники все чаще хотят повышения окладной части».
Претерпели изменения и составляющие соцпакетов: Ольга Рябчук отметила, что все реже стали встречаться компенсации посещения спортзалов, сократилось добровольное медицинское страхование, меньше стало корпоративных праздников.
Если говорить о новых профессиях, которые впервые требовались в этом году на рынке труда, то к ним Ксения Нестеренко отнесла тестировщиков: «Тестировщик - это специалист в ИТ-сфере, который осуществляет проверку готового продукта на предмет соответствия заданным характеристикам и отсутствия неполадок в работе программы. Эти специалисты последними стоят перед запуском программного продукта. Они требовались в этом году приморским компаниям впервые».
Галина Попова заметила, что в этом году приходилось искать менеджеров в совершенно новых для края областях. Например, спортивных менеджеров. В связи со строительством множества новых спортивных объектов в крае потребность в них, по прогнозам рекрутеров, значительно возрастет уже в следующем году.
Во Владивостоке крупный бизнес, по словам Ксении Нестеренко, стремится использовать новейшие методики управления, которые уже отработаны в западных регионах России. Кроме того, грядущий саммит АТЭС влияет на то, что во Владивосток все больше привлекают специалистов из других регионов России. «Чаще всего при помощи инструментов онлайн-рекрутмента на нашем сайте приглашают специалистов на топовые позиции: управляющие директора, начальники отделов, инженеры и т. п.», - отметила эксперт.
Что касается перспектив, то на рынке труда в наступившем году, как и раньше, будут прежде всего востребованы профессионалы, качество соискателя – вот, что требует работодатель!
Компания HeadHunter на Дальнем сразу после январских каникул прогнозирует дальнейший рост активности соискателей и работодателей. «По нашим оценкам, заработные платы будут расти во всех отраслях, но здесь многое будет зависеть от экономического состояния региона и ряда нюансов, - поделилась прогнозами Ксения Нестеренко. - К примеру, изменение уровня импорта прямо пропорционально потребности в специалистах из области продаж и маркетологах и обратно пропорционально потребности в производственных работниках, рабочих и технологах. Тем не менее снижения заработных плат мы не прогнозируем ни в одной сфере в первом полугодии 2012 года».
Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».