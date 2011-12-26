Нехватка специалистов на Дальнем Востоке заставляет искать их по всей стране

Галина ПОПОВА, директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум», заметила, что в этом году усилился отток специалистов из Владивостока. «Наши кандидаты из разряда золотых – топ-менеджеры крупных, динамично развивающихся компаний, которые раньше не планировали никуда уезжать, получили очень интересные предложения и покинули регион. Это говорит о том, что специалистов не хватает везде, в том числе и в Москве, а наши кандидаты вполне конкурентоспособны», - прокомментировала она.