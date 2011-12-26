Островные территории Владивостока будут развиваться по новому плану

- Корректировка генплана о. Русского была связана с двумя основными моментами, - отметил главный архитектор ОАО «Приморгражданпроект» Владимир ВОРОБЬЕВ. – Это, прежде всего, корректировка генплана полуострова Саперного, потому что здесь будет концентрироваться основное население острова, и все главные решения по о. Русскому касаются именно полуострова. Здесь будут сконцентрированы предприятия, организации, комплексы. В основном это – Дальневосточный федеральный университет, ДВО РАН с океанариумом и природным парком. В перспективе на полуострове сможет жить порядка 100 тысяч человек. Корректировка связана с развитием транспортной сети, инженерных сетей и немного с изменениями по зонированию. В целом было выполнено продолжение той схемы зонирования, которую несколько лет назад утвердил Владимир ПУТИН. Сейчас мы просто вносим некоторые изменения по зонированию, транспорту, но они не столь принципиальны по отношению к утвержденному проекту планировки, которую для этой территории делал московский «Гипрогор». В генплане все это отражено.