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Островные территории Владивостока будут развиваться по новому плану

27 декабря 2011, 00:21
Накануне нового года ОАО «Приморгражданпроект» по заданию администрации Владивостока завершило работы по корректировке генплана о. Русского.

Накануне нового года ОАО «Приморгражданпроект» по заданию администрации Владивостока завершило работы по корректировке генплана острова Русского. Его обновление потребовалось в связи с тем, что в итоге бурной строительной деятельности в преддверии саммита АТЭС здесь произошли серьезные градостроительные изменения. Развитие этой территории шагнуло далеко вперед, и в основной документ этого развития необходимо было заложить новые решения.

- Корректировка генплана о. Русского была связана с двумя основными моментами, - отметил главный архитектор ОАО «Приморгражданпроект» Владимир ВОРОБЬЕВ. – Это, прежде всего, корректировка генплана полуострова Саперного, потому что здесь будет концентрироваться основное население острова, и все главные решения по о. Русскому касаются именно полуострова. Здесь будут сконцентрированы предприятия, организации, комплексы. В основном это – Дальневосточный федеральный университет, ДВО РАН с океанариумом и природным парком. В перспективе на полуострове сможет жить порядка 100 тысяч человек. Корректировка связана с развитием транспортной сети, инженерных сетей и немного с изменениями по зонированию. В целом было выполнено продолжение той схемы зонирования, которую несколько лет назад утвердил Владимир ПУТИН. Сейчас мы просто вносим некоторые изменения по зонированию, транспорту, но они не столь принципиальны по отношению к утвержденному проекту планировки, которую для этой территории делал московский «Гипрогор». В генплане все это отражено.

Второй момент – это то, что есть изменения и в целом по сравнению с прежним генпланом острова. Если в документе 2008 года предполагалось развитие жилья в районе Подножья, то теперь строительство жилья приоритетно именно на Саперном.

Прежним генпланом предполагалось развивать остров под численность населения от 70 до 160 тысяч человек. Теперь считается, что в целом на нем сможет проживать около 110-120 тысяч человек, учитывая, что основная часть острова должна оставаться малонаселенной.

После корректировки генплана основная часть территории о. Русского продолжает рассматриваться как рекреационная с зонированием, учитывающим особенности отдельных уголков острова. Проект зонирования сейчас выполняется «столичной фирмой» в составе проекта особой рекреационной экономической зоны, которая обязательно должна здесь появиться в будущем. Считается, что для обслуживания этой территории будет достаточно небольшого постоянного населения.

Остаются после корректировки и будущие новые мосты. Еще один большой мост должен соединить остров Русский с полуостровом Эгершельд, потому что для устойчивой автомобильной связи с основной частью города обязательно требуется дублер. Необходимо будет построить мосты с Русского на острова Попова и Рейнике, которым сухопутная связь с материком тоже должна дать новый импульс развития. Предусматривается мост через бухту Новик.

Скорректированный генплан острова Русского институт уже передал заказчику – администрации города. Документ будет обсужден думой Владивостока и уже в феврале может быть утвержден. Корректировка генплана полуострова Саперного вместе с проектом планировки тоже сделана и передана заказчику – дирекции Минрегиона РФ.

Понятно, что в эти документы до их утверждения еще могут быть внесены важные детали. Но основа для дальнейшей работы над развитием о. Русского уже есть.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».

#Новости#Строительство#Владивосток#Общество
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