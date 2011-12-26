Подарки для юрлиц в честь юбилея банка «КЕДР»

Клиенты также смогут оформить «Кредит на транспортное средство», в том числе по программе государственного субсидирования, по ставке ниже на 1%. Кроме того, возможность получить кредит на банковскую карту со скидкой 1% смогут клиенты, получающие заработную плату по картам банка «КЕДР». Период проведения акции продлен до 30 декабря 2011 года.