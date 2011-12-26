Приморцы могут подарить радость на Рождество

В центрах трех благочиний Владивостокской епархии - Владивостоке, Уссурийске и Спасске-Дальнем - православные добровольцы готовят подарки для всех обездоленных и малоимущих, чтобы в каждом доме, в каждом сердце царили на Христово Рождество радость и любовь...
Традиционно в конце декабря – первой половине января по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина в храмах проходит благотворительная программа «Подари радость на Рождество».
Программа «Подари радость на Рождество» в этом году будет направлена на помощь детям из социальных учреждений, многодетных семей, малоимущих, инвалидов, заключенных. Сбор подарков идет по приходам. Можно приносить пожертвования в Покровский кафедральный собор, где на входе устанавливаются специальные ящики для сбора пожертвований.
«Особенность нашего времени, кстати, в том, что не любую помощь сейчас принимают, - обращает внимание прихожан Инна Чистякова. - Так, детские дома из пожертвований выбирают, как правило, сертифицированные изделия. В государственные учреждения принимают только новые игрушки или книги». А вот в числе новшеств этого года - сбор подарков в супермаркете. Покупатели сами приобретают что-либо из товаров и складывают здесь же в специальные корзины. В день набирается до 15-20 мешков товаров. Предложить свою помощь службе «Милосердие» в сборе средств, продуктов и вещей можно по телефону (423) 269-08-38, обратившись к Инне Николаевне Чистяковой.
Кроме того, в зимние дни добровольцы Успенского храма Владивостока практически ежедневно кормят бездомных, еженедельно раздают продукты в пункте помощи при храме или развозят их нуждающимся семьям. Предложить свою помощь сестричеству Успенского храма Владивостока можно по телефону 8-902-057-3357.
«Золотой Рог».