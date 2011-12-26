Приморцы могут подарить радость на Рождество

«Особенность нашего времени, кстати, в том, что не любую помощь сейчас принимают, - обращает внимание прихожан Инна Чистякова. - Так, детские дома из пожертвований выбирают, как правило, сертифицированные изделия. В государственные учреждения принимают только новые игрушки или книги». А вот в числе новшеств этого года - сбор подарков в супермаркете. Покупатели сами приобретают что-либо из товаров и складывают здесь же в специальные корзины. В день набирается до 15-20 мешков товаров. Предложить свою помощь службе «Милосердие» в сборе средств, продуктов и вещей можно по телефону (423) 269-08-38, обратившись к Инне Николаевне Чистяковой.