Руслан Кондратов возвращается в реальный сектор экономики Приморья

«Решение возглавить рыбодобывающее предприятие продиктовано моим желанием работать в Приморье. Последние пять лет большую часть времени мне приходилось работать в Москве. Однако я и моя семья живем в Приморском крае, и мы не собираемся менять место жительства», - сообщил Руслан Кондратов. По словам экс-депутата, его всегда привлекала работа в реальном секторе экономики.