Самый дорогой город в мире - Осло

Цены в Осло на 40 процентов выше, чем в среднем по рассмотренным городам. Для сравнения, бразильский город Сан-Паулу находится в списке вторым после Осло, но там цены только на 20 процентов выше среднего показателя. Затем следуют Стокгольм, Сидней и Копенгаген.