Сбывать продукцию аграриям Приморья некуда и некому

«В нашем хозяйстве урожай риса в этом году 34 ц/га, а у китайцев он доходил даже до 50 ц/га, - говорит руководитель СХПК «Луговое» Николай ПИЛИПЕНКО, - но сбыта опять нет. А ведь нам уже сейчас нужны деньги для того, чтобы готовиться к следующей посевной. Нужен госзаказ. Мы каждый год берем кредиты и не знаем, как будем реализовывать продукцию. В крае нет единой политики в рисоводстве. Необходимо создавать ассоциацию рисоводов, защищающую наши интересы, помогающую решать вопросы реконструкции мелиоративной системы, водоснабжения производства на полях и т. д. Но у нас в крае 90% рисоводства – это китайский капитал. Возрождать сельское хозяйство необходимо, но нужно решать проблемы в комплексе».