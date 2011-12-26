Сбывать продукцию аграриям Приморья некуда и некому

Официально итоги завершившегося сельскохозяйственного года еще не подведены, и, не владея точной статистической информацией, наверное, более уместно сейчас говорить о тенденциях развития сельскохозяйственных отраслей. Собственно, основной тренд в сельском хозяйстве Приморья, заданный целевой программой развития, остается довольно устойчивым на протяжении последнего времени, поэтому речь можно вести, скорее, о колебаниях вокруг него.
Краевая целевая программа «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы» задала ежегодные параметры роста в отрасли региона, определив под этот рост финансирование ее мероприятий. Но вот деньги в том объеме, который планировался программой под этот рост, обеспечить краевой бюджет все же не смог.
В 2011 году по плану должно было поступить около 1 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства, на деле было выделено менее 700 млн. Чиновники этот факт объяснили вполне доходчиво: в связи со строительством объектов саммита финансирование ряда краевых программ было урезано, в этот ряд попала и программа развития сельского хозяйства. В итоге, по данным администрации Ханкайского района, господдержку сельхозпроизводители района в последние годы получали в размере 5-6 коп. на один рубль произведенной продукции.
Тем не менее определенный рост производства все же был, прежде всего в растениеводстве. Во-первых, более 27 тысяч гектаров было вовлечено в сельскохозяйственный оборот. Во-вторых, сельхозпроизводители говорят о высоком урожае зерновых и риса в этом году. Наиболее динамично росли объемы производства риса. И в этом году посевные площади были увеличены на 16%, а рисоводы говорят о хорошем урожае. Урожайность составила 30 ц/г. В то же время вместе с увеличением производства обостряется давняя проблема, не знающая до сих пор даже попыток ее решения. Речь идет о проблеме сбыта.
«В нашем хозяйстве урожай риса в этом году 34 ц/га, а у китайцев он доходил даже до 50 ц/га, - говорит руководитель СХПК «Луговое» Николай ПИЛИПЕНКО, - но сбыта опять нет. А ведь нам уже сейчас нужны деньги для того, чтобы готовиться к следующей посевной. Нужен госзаказ. Мы каждый год берем кредиты и не знаем, как будем реализовывать продукцию. В крае нет единой политики в рисоводстве. Необходимо создавать ассоциацию рисоводов, защищающую наши интересы, помогающую решать вопросы реконструкции мелиоративной системы, водоснабжения производства на полях и т. д. Но у нас в крае 90% рисоводства – это китайский капитал. Возрождать сельское хозяйство необходимо, но нужно решать проблемы в комплексе».
Ситуация выглядит парадоксально. Программа стимулирует развитие производства, и чиновники отчитываются ежегодно о росте объемов и даже стимулируют субсидиями реализацию той же сои в пределах края. Но рынок края не готов к таким объемам. Рост производства становиться головной болью производителей: нет ни рынка, ни плана.
Эта проблема в полной мере касается и другой стратегической культуры Приморья – сои. Этот год, по словам аграрников, для сои был далеко не самым удачным. Основной потребитель сои - Уссурийский масложиркомбинат закупил у приморских производителей сою в объеме 19 тыс. тонн, в то время как на эту дату в прошлом году предприятие закупило почти 35 тыс. тонн у местных хозяйств. Основным конкурентом приморским производителям стала амурская соя.
Впрочем, приморцы в этой ситуации начинают осваивать рынки соседних стран. В департаменте сельского хозяйства сообщили о реализации в этом году более 2 тыс. тонн сои в Китай. Сдерживают этот процесс, по мнению чиновников, карантинные ограничения, наложенные санитарными службами.
Традиционно более скромны успехи у животноводов Приморского края. Поголовье молочного стада сокращается ежегодно. По данным департамента сельского хозяйства, в этом году в крае осталось 7072 коровы, год назад их было 7320. Но тем не менее, объемы производства молока все же выросли за счет роста продуктивности. Если в прошлом году в декабре в среднем надои в день составляли 8,8 кг, то в декабре этот показатель вырос до 10 кг.
Тем не менее в молочном животноводстве отдельные хозяйства достигли в этом году очень высоких показателей. Речь идет прежде всего о СХПК «Новолитовское», надои которого в декабре составили 21 кг на одну фуражную корову в день. При этом именно это предприятие не получает господдержки из краевого бюджета совсем, только из федерального бюджета.
«Для нас этот год был удачным, - говорит директор СХПК Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ. - Мы получили урожай зерновых в два раза больше, чем в прошлом году, соответственно, и кормов заготовили больше. Рост зарплаты - 115%, средняя зарплата в нашем хозяйстве составляет 20 тыс. руб. Рост производства мяса достиг 125%. Надои на одну корову в год составили 6800 кг. В этом году построили новый доильный зал. Кроме того, на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» мы получили золотые дипломы качества за наши творог и сливки».
В мясном животноводстве наиболее успешно развивается птицеводство. Но в этом году заметны и успехи в свиноводстве. Главным событием в отрасли края стало введение в действие первой очереди на 12 тыс. голов нового крупного свинокомплекса в Спасском районе, построенного инвестиционной группой «МИГ». Очевидно, следующий год, когда свинокомплекс выйдет на полную мощность, заметно изменится ситуация на приморском рынке мяса в сторону отечественного производителя. Но поголовье свиней выросло, в том числе и за счет небольших хозяйств.
«В этом году мы увеличили поголовье на 40%, - говорит директор ООО «Арсеньевский свинокомплекс» Николай БЕСШАПКИН, - и довели его до 4,5 тыс. голов свиней единовременного содержания. И сразу возникли проблемы реализации продукции. Переработчики работают на импортной свинине, а нам продавать свою продукцию некому».
До сих пор остается наиболее сложной ситуация с производством говядины в крае. Тем не менее в департаменте сельского хозяйства все же говорят о том, что проект в этой отрасли появился. Российская компания «Золотая долина» уже второй год реализует проект развития мясного скотоводства. Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».