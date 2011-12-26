Сданы первые пять корпусов ДВФУ

3 декабря 2011 года во Владивостоке на острове Русском сданы первые пять корпусов нового кампуса Дальневосточного федерального университета. Эти здания будут использованы для проживания глав государств во время саммита АТЭС во Владивостоке, а впоследствии переданы ДВФУ.
Передача в эксплуатацию построенных корпусов ДВФУ будет проведена единым комплексом, однако рабочие комиссии по сдаче объектов в составе этого единого комплекса ведут свою работу с ноября 2011 г. В состав рабочих комиссии входят представители государственного заказчика (ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России»), генерального подрядчика (ЗАО «Крокус Интернэшнл») и эксплуатационных структур Дальневосточного федерального университета, которому предстоит использовать построенные здания. К третьему декабря представители рабочих комиссий провели комплексный осмотр корпусов №1-5 и пришли к выводу, что эти здания можно сдавать в эксплуатацию.
Напомним, что кампус Дальневосточного федерального университета по праву будет считаться лучшим в России и одним из лучших в мире. Он расположился на территории в 800 тысяч квадратных метров, на берегу красивейшей бухты Аякс в экологически чистом районе острова Русского. Это настоящий студенческий город, построенный по последнему слову техники, отвечающий самым современным стандартам.
Кампус Дальневосточного федерального университета - это 11 комфортабельных общежитий, современные учебные корпуса и лаборатории, океанариум ДВО РАН для совместного с ДВФУ использования в научной и образовательной деятельности, технопарк и студенческий центр. Это стадионы, спортзалы, бассейны, теннисные корты, игровые площадки для волейбола и баскетбола, парк и прибрежная зона с крупнейшей набережной, пляжем и яхт-клубом, столовые, кафе и рестораны, ночные клубы, творческие центры.
«Золотой Рог».