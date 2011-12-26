Сданы первые пять корпусов ДВФУ

Передача в эксплуатацию построенных корпусов ДВФУ будет проведена единым комплексом, однако рабочие комиссии по сдаче объектов в составе этого единого комплекса ведут свою работу с ноября 2011 г. В состав рабочих комиссии входят представители государственного заказчика (ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России»), генерального подрядчика (ЗАО «Крокус Интернэшнл») и эксплуатационных структур Дальневосточного федерального университета, которому предстоит использовать построенные здания. К третьему декабря представители рабочих комиссий провели комплексный осмотр корпусов №1-5 и пришли к выводу, что эти здания можно сдавать в эксплуатацию.