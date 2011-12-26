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Цены на водку заморозили до президентских выборов

27 декабря 2011, 00:21
С 1 января государство должно увеличить минимальную розничную цену крепких спиртных напитков. Однако в этом году такого не случится.

С 1 января, по традиции, государство должно увеличить минимальную розничную цену крепких спиртных напитков. Однако в этом году такого не случится, заявили в Росалкогольрегулировании (РАР).

РАР объясняет это тем, что просто не успевает согласовать новые цены с Минюстом. Однако участники рынка связывают это с предстоящими президентскими выборами и несогласованностью вопросов налогообложения в рамках Таможенного союза. По сложившейся практике проект приказа РАР о новых минимальных розничных ценах вывешивается на сайте ведомства за две недели до подписания. Однако приказ на сайте РАР так и не появился, значит, в новогодние дни минимальная цена на водку останется 98 руб. за 0,5 л, хотя в бюджете 2012 года заложено повышение акциза на спирт в 2012 г. на 10% - до 254 руб. за литр, с 1 июля 2012-го — до 300 руб.

«Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Рынки
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