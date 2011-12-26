В 2011 году многое в аэропорту Владивосток происходило впервые

- Я был студентом первого курса и на новогодние каникулы приехал домой. 31 декабря мой отец с товарищем отправились на рыбалку. Днем разыгралась непогода: все замело, пурга... В десять вечера отца дома еще не было. Решил его искать и пошел за помощью к соседу. Мы взяли вездеход КРаЗ и поехали на поиски. В десяти километрах от поселка увидели отца. Он с трудом шел по полю через глубокие сугробы. Товарищ его идти уже почти не мог. Оказалось, что километрах в 15-ти от дома их «Нива» забуксовала. Машину вытащили на буксире. Домой вернулись только к часу ночи. Для нас всех это был момент настоящего счастья!