ВЭБ привлек кредиты японских банков на $38,25 млн на создание производства шпона в Амурске

Внешэкономбанк (ВЭБ) и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) подписали кредитное соглашение о предоставлении Внешэкономбанку кредита объемом $38,25 млн на срок 10 лет, сообщается в пресс-релизе ВЭБа.
Условия кредитного соглашения предусматривают предоставление финансирования от JBIC и The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Япония, под покрытие экспортного страхового агентства Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), Япония.
Предоставленные средства будут использованы для финансирования реализуемого компанией ОАО «Дальлеспром» проекта по организации производства лущеного шпона объемом 300 тыс. кубометров в год в Амурске (Хабаровский край).
Строительство производства лущеного шпона в Амурске является первым этапом проекта создания Дальневосточного центра глубокой переработки древесины. Концепция создания центра глубокой переработки древесины в Хабаровском крае, общей стоимостью $150,2 млн, предполагает строительство комплекса взаимодополняющих деревообрабатывающих производств, обеспечивающих безотходное использование древесины, заготавливаемой ОАО «Дальлеспром».
«Золотой Рог».