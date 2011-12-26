ВГУЭС получит 100 млн рублей

«Мы рады, что разработанная нами программа была оценена на таком высоком уровне, - отмечает проректор по развитию ВГУЭС Лариса ШИЛОВСКАЯ. – Повышение эффективности управления – одно из приоритетных направлений развития университета и наше конкурентное преимущество. Мы много делаем, чтобы привести структуру образования в соответствие с потребностями рынка труда и стратегией социально-экономического развития региона».