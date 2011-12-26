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ВГУЭС получит 100 млн рублей

27 декабря 2011, 00:21
ВГУЭС стал победителем конкурса программ стратегического развития, объявленного Минобрнауки России.

ВГУЭС стал победителем конкурса программ стратегического развития, объявленного Минобрнауки России. Программы победителей будут финансироваться из федерального бюджета в течение трёх лет. Сумма поддержки составит до 100 млн рублей в год.

Всего в конкурсе приняли участие 248 вузов. Программы оценивались по таким группам показателей, как образовательный, научный и инновационный потенциал участника конкурса; финансовая устойчивость; оценка программы стратегического развития и предлагаемых к реализации проектов; оценка объёма бюджета программы стратегического развития.

«Мы рады, что разработанная нами программа была оценена на таком высоком уровне, - отмечает проректор по развитию ВГУЭС Лариса ШИЛОВСКАЯ. – Повышение эффективности управления – одно из приоритетных направлений развития университета и наше конкурентное преимущество. Мы много делаем, чтобы привести структуру образования в соответствие с потребностями рынка труда и стратегией социально-экономического развития региона».

«Золотой Рог».

#Новости#Наука и образование#Владивосток#Общество
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