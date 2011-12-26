ВГУЭС получит 100 млн рублей

ВГУЭС стал победителем конкурса программ стратегического развития, объявленного Минобрнауки России. Программы победителей будут финансироваться из федерального бюджета в течение трёх лет. Сумма поддержки составит до 100 млн рублей в год.
Всего в конкурсе приняли участие 248 вузов. Программы оценивались по таким группам показателей, как образовательный, научный и инновационный потенциал участника конкурса; финансовая устойчивость; оценка программы стратегического развития и предлагаемых к реализации проектов; оценка объёма бюджета программы стратегического развития.
«Мы рады, что разработанная нами программа была оценена на таком высоком уровне, - отмечает проректор по развитию ВГУЭС Лариса ШИЛОВСКАЯ. – Повышение эффективности управления – одно из приоритетных направлений развития университета и наше конкурентное преимущество. Мы много делаем, чтобы привести структуру образования в соответствие с потребностями рынка труда и стратегией социально-экономического развития региона».
«Золотой Рог».