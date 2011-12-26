«Защита-Находка» недобрала доходов из-за квотирования бланков полисов

Пережив III квартал, «Защита-Находка» столкнулась с прямо противоположной проблемой - избытком полисов. Российский союз автостраховщиков (РСА) на IV квартал 2011 года рассчитал квоты на выдачу бланков по принятой ранее методике. В соответствии с этим «Защита-Находка» в конце года получила квоту на бланки ОСАГО в количестве, даже превышающем прежний уровень. Похоже, именно в связи с этим продажники «Защиты-Находка» активизировали работу с клиентами, предлагая им перезаключить договоры ОСАГО заранее. «Если срок действия Вашего полиса ОСАГО истекает в январе-феврале 2012 года во избежание лишних сложностей Вы можете заключить новый договор ОСАГО досрочно в декабре 2011 года», - призывает компания. И это притом что впереди на автомобильном рынке маячит «час икс» для техосмотра.