Администрация Владивостока снова меняет мобильного оператора

Как стало известно газете «Золотой Рог», администрация города Владивостока в очередной раз решила сменить оператора мобильной связи.
Напомним, заявление администрации о смене корпоративного оператора появилось еще в начале октября. Тогда власти города намеревались распрощаться с МТС из-за резкого ухудшения связи. В компании МТС корреспонденту «ЗР» не подтвердили эту информацию, однако через некоторое время городская власть таки осуществила свои намерения.
В итоге был заключен договор с другой компанией сотовой связи – НТК.
Однако и этот контракт просуществовал не долго. На этот раз с нового года корпоративным оператором должен стать «МегаФон». Данный оператор выиграл конкурс, объявленный администрацией Владивостока. Подробности о сроках и условия контракта пока не известны.
Мария Кузовлева, «Золотой Рог».