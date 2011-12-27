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Администрация Владивостока снова меняет мобильного оператора

27 декабря 2011, 22:25
Как стало известно газете «Золотой Рог», администрация города Владивостока в очередной раз решила сменить оператора мобильной связи.
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Связь

Как стало известно газете «Золотой Рог», администрация города Владивостока в очередной раз решила сменить оператора мобильной связи.

Напомним, заявление администрации о смене корпоративного оператора появилось еще в начале октября. Тогда власти города намеревались распрощаться с МТС из-за резкого ухудшения связи. В компании МТС корреспонденту «ЗР» не подтвердили эту информацию, однако через некоторое время городская власть таки осуществила свои намерения.

В итоге был заключен договор с другой компанией сотовой связи – НТК.

Однако и этот контракт просуществовал не долго. На этот раз с нового года корпоративным оператором должен стать «МегаФон». Данный оператор выиграл конкурс, объявленный администрацией Владивостока. Подробности о сроках и условия контракта пока не известны.

Мария Кузовлева, «Золотой Рог».

#Новости#Связь#Владивосток#Бизнес
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