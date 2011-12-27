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Бумажные 10-рублевки возвращаются

28 декабря 2011, 01:41
Ранее в Банке России заявляли, что намерены прекратить печатать эти банкноты и постепенно заменить их монетами.

Банк России снова начал выпуск 10-рублевых банкнот. Ранее в Банке России заявляли, что намерены прекратить печатать эти банкноты и постепенно заменить их монетами.

ЦБ решил вернуть в оборот десятирублевые банкноты после того, как банки стали жаловаться на нехватку монет, передает информационное агентство РБК. Решение Центробанка постепенно заменить бумажные 10-рублевые купюры на монеты связано с тем, что купюра изнашивается примерно за год. По подсчетам специалистов, в течение 10 лет на существенной разнице в сроке службы удастся сэкономить около 18 млрд рублей. Планировалось, что до 2012 года бумажные деньги данного достоинства будут полностью заменены металлическими монетами.

«Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Общество
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