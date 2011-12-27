Бюджет Комсомольска-на-Амуре сверстан с дефицитом

А вот принятие бюджета Хабаровска на 2012 год должно состояться только 27 декабря 2011 года. Проект главного финансового документа краевого центра был готов еще в ноябре, но 30 ноября были внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ. В новой редакции в муниципальных бюджетах будет оставаться только 20% от сбора налога на доходы физических лиц, тогда как ранее было 30%.