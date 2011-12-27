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Бюджет Комсомольска-на-Амуре сверстан с дефицитом

27 декабря 2011, 17:16
Депутаты городской думы Комсомольска-на-Амуре приняли бюджет муниципального образования на 2012 год.
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Депутаты городской думы Комсомольска-на-Амуре приняли бюджет муниципального образования на 2012 год.

Местный бюджет сформирован по расходам в сумме 5 750 546 тыс. рублей, с дефицитом в 669 592 тыс. рублей. Из общего объёма прогнозируемых доходов собственно доходы муниципального образования определены в сумме 2 870 млн рублей. Межбюджетные трансферты из краевого бюджета составят 2 210 млн рублей.

А вот принятие бюджета Хабаровска на 2012 год должно состояться только 27 декабря 2011 года. Проект главного финансового документа краевого центра был готов еще в ноябре, но 30 ноября были внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ. В новой редакции в муниципальных бюджетах будет оставаться только 20% от сбора налога на доходы физических лиц, тогда как ранее было 30%.

«Золотой Рог - Хабаровск».

#Новости#Итоги#Хабаровск#Политика
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