Дворкович: Необходимость в "мигалках" практически отпадет…

"Я каюсь, иногда бывают ситуации, когда я на своей машине, наверное, еду не очень прилично, скажем так, и создаю раздражение для других водителей, - признался чиновник. - Но могу честно сказать, что всегда прошу своих водителей, которые подневольные люди, чтобы они были как можно более аккуратными и как можно реже использовали (мигалки) если нет необходимости это делать".