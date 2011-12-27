ФСБ Хабаровского края: в лесу, воде и Интернете

Пресечена деятельность двух организованных преступных групп, специализировавшихся на хищении нефтепродуктов. По материалам управления и по результатам совместных с органами внутренних дел рейдов возбуждены 15 уголовных дел в отношении организаторов и исполнителей незаконных рубок. Из оборота изъято без малого 1,5 тысячи кубометров незаконно заготовленной древесины на сумму 110 млн рублей. Пресечена преступная деятельность организованной группы, незаконно переместившей в КНР древесину на сумму около 75 млн рублей. Уничтожены 4 канала перевозки незаконно добытых водных биоресурсов в западные регионы России из Камчатского края и северных районов Хабаровского. Управлением изъято более 430 кг незаконно добытой рыбы и 8,5 тонны икры лососевых и осетровых пород. Ликвидирован канал незаконной перевозки золота в Республику Ингушетия - изъято около 10 кг промышленного золота.