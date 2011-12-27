ФТС объявила о восстановлении приема карт ООО «Таможенная карта»

Коммерческие банки и их клиенты стоически переносят периодическую остановку платежей по таможенным картам с 2001 года, хотя некоторые представители местного рынка уже отказались от эмиссии этого пластикового продукта.
В 2008 году приостановка приема платежей прошла, в частности, на терминалах Владивостокской таможни. Проблему объяснили сменой оператора-эмитента, с которым Федеральная таможенная служба заключила договор. Эту функцию выполняло ООО «Таможенная карта», а передавали полномочия ФГУП «РОСТЭК». Вопрос за несколько месяцев был решен, клиентам банки вернули средства на расчетные счета и даже не взяли комиссии за простой (правда, не все). Затем таможенная карта вновь заработала, и банки в очередной раз заговорили о ее удобстве для бизнеса. В июле же 2008 года появился второй оператор карты ООО «Таможенная платежная система». И с тех самых пор российский таможенный пластиковый рынок получил конкурентные битвы, сравнимые по масштабам разве что с соперничеством между VISA и Master Card. Интересно, что за эти годы приморские банки перешли на обслуживание от ООО «Таможенная карта» к ООО «Таможенная платежная система», но, как оказалось, не смогли избежать проблем и в этом случае. Кислород перекрывают то одному, то другому эмитенту карт.
Так, с мая 2010 года карты, эмитированные компанией «Таможенная карта», не принимались практически ни в одном таможенном органе, в результате чего таможенное оформление занимало гораздо больше времени. Но после того, как ФАС приняла решение о нарушении антимонопольного законодательства со стороны «Таможенной платежной системы», платежи были восстановлены.
8 ноября 2011 года 2,5 тыс. участников внешней торговли лишились возможности мгновенного внесения таможенных платежей с использованием банковских карт, выпущенных при координации ООО «Таможенная платежная система». В ФТС происходящее объясняли модернизацией оборудования. И по официальной версии уже 13 ноября все проблемы были решены.
На самом деле в преддверии 2012 года вопрос так и остается открытым. Участникам внешнеторговой деятельности остается уповать лишь на оперативность и профессионализм банков, подключивших их бизнес к данной услуге. Кстати, таможенными картами пользуются в основном клиенты, имеющие крупный бизнес и осуществляющие таможенные платежи на регулярной основе. Банкам с такими партнерами надо держать лицо как ни с кем другим.
«Для обеспечения возможности внесения таможенных платежей с использованием карт ФТС объявила о восстановлении приема карт ООО «Таможенная карта». В 2012 году на постах, вероятнее всего, будет вестись прием карт «Таможенная карта». Надеюсь, и прием карт «Таможенной платежной системы» будет восстановлен», - говорит начальник отдела электронного бизнеса управления сопровождения розничных операций Примсоцбанка Сергей КОЛЕЕВ.
Как рассказала специалист одного из коммерческих банков, поскольку таможенные карты ООО «Таможенная платежная система» являются единственным «пластиковым» инструментом для проведения расчетов, связанных с ведением внешнеэкономической деятельности, в данной ситуации клиенты вернулись к стандартному варианту осуществления таможенных платежей (пошлин, налогов, сборов и пр.), а именно посредством банковских переводов денежных средств со своего расчетного счета.
В свою очередь карты ООО «Таможенная карта» имели срок действия один год. В настоящее время срок действия всех выпущенных ранее карт этой системы уже истек. Соответственно, владельцам карт необходимо оформить их перевыпуск на новый период. Для этого необходимо обратиться в свой банк. Примсоцбанк планирует завершить необходимые технические мероприятия по возобновлению работы с картами этой системы в январе 2012 года.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».