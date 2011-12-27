ФТС объявила о восстановлении приема карт ООО «Таможенная карта»

В 2008 году приостановка приема платежей прошла, в частности, на терминалах Владивостокской таможни. Проблему объяснили сменой оператора-эмитента, с которым Федеральная таможенная служба заключила договор. Эту функцию выполняло ООО «Таможенная карта», а передавали полномочия ФГУП «РОСТЭК». Вопрос за несколько месяцев был решен, клиентам банки вернули средства на расчетные счета и даже не взяли комиссии за простой (правда, не все). Затем таможенная карта вновь заработала, и банки в очередной раз заговорили о ее удобстве для бизнеса. В июле же 2008 года появился второй оператор карты ООО «Таможенная платежная система». И с тех самых пор российский таможенный пластиковый рынок получил конкурентные битвы, сравнимые по масштабам разве что с соперничеством между VISA и Master Card. Интересно, что за эти годы приморские банки перешли на обслуживание от ООО «Таможенная карта» к ООО «Таможенная платежная система», но, как оказалось, не смогли избежать проблем и в этом случае. Кислород перекрывают то одному, то другому эмитенту карт.