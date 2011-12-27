Итоги года: В 2011 году банковский сектор Приморья лишился Востокбизнесбанка

Ситуация вокруг Востокбизнесбанка развивалась по тому же сценарию, что и вокруг других банков «группы Урина». После смены собственников кредитное учреждение начало активно наращивать вклады населения (с ноября 2010 года вклады выросли на 40%), а также приобретать ценные бумаги, в которые раньше банк не инвестировал. Впрочем, с Матвеем Уриным Востокбизнесбанк не был связан, поскольку среди его новых учредителей числились бывшие акционеры Востоккредитбанка, лицензия у которого была отозвана 24 ноября 2010 года.