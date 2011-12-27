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Итоги года: В Приморском крае возбуждено 52 уголовных дела по фактам получения и дачи взяток

27 декабря 2011, 22:17
За 11 месяцев 2011 года количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти на 15%.
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Итоги

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря, ZRPRESS. В прокуратуре Приморского края состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов края.

Под председательством прокурора Приморского края Юрия Хохлова проведено координационное совещание руководителей правоохранительных органов края, в ходе которого рассмотрены вопросы о результатах работы правоохранительных органов края по борьбе с коррупцией, а также по противодействию незаконному обороту оружия.

Участниками отмечено, что во исполнение постановления координационного совещания руководителей правоохранительных органов края всеми правоохранительными органами проделана значительная работа по профилактике коррупции и пресечению коррупционных правонарушений. Значительно возросла активность прокурорского надзора за исполнением требований законодательства о государственной и муниципальной службе, в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. По оперативным разработкам органов федеральной безопасности и других правоохранительных органов возбуждено 52 уголовных дела по фактам получения и дачи взяток.

Вместе с тем, совместная деятельность по борьбе с коррупцией нуждается в совершенствовании, в связи с чем совещанием выработан ряд дополнительных мер, реализация которых будет осуществлена в 2012 году.

Реализованные правоохранительными органами края в текущем году меры оказали положительное влияние на состояние криминальной ситуации в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Так, за 11 месяцев 2011 года количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти на 15 %. Одновременно снизилось количество совершенных с использованием огнестрельного оружия убийств, причинений вреда здоровью, корыстно-насильственных преступлений и хулиганств.

В то же время существует необходимость повысить качество проведения доследственных проверок по сообщениям о преступлениях указанной категории. Соответствующие меры нашли отражение в принятом постановлении.

По итогам совещания руководителями правоохранительных органов края утвержден план основных мероприятий по координации деятельности правоохранительных органов Приморского края по борьбе с преступностью на 2012 год, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

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