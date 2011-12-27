Итоги года: В Приморском крае возбуждено 52 уголовных дела по фактам получения и дачи взяток

Участниками отмечено, что во исполнение постановления координационного совещания руководителей правоохранительных органов края всеми правоохранительными органами проделана значительная работа по профилактике коррупции и пресечению коррупционных правонарушений. Значительно возросла активность прокурорского надзора за исполнением требований законодательства о государственной и муниципальной службе, в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. По оперативным разработкам органов федеральной безопасности и других правоохранительных органов возбуждено 52 уголовных дела по фактам получения и дачи взяток.