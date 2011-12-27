Казначейский аудит

Становление системы ведомственного контроля в органах Федерального казначейства Приморского края проходило в непосредственной связи с развитием казначейской системы российского государства. 10 февраля 1994 года создан отдел организационно-инспекторской и контрольной работы Управления Федерального казначейства по Приморскому краю (переименован в отдел внутреннего контроля с 2002 года). Наряду с проверками деятельности подведомственных отделений отделом проводились проверки бюджетных учреждений по вопросам целевого использования ими средств, выделенных из федерального бюджета, соблюдения порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью; кредитных организаций по вопросам своевременности исполнения ими платежных документов на перечисление и зачисление средств в доход бюджета государства и зачисление средств из федерального бюджета на счета получателей. По данному направлению отделом организационно-инспекторской и контрольной работы проведено 17,1 тыс. проверок в коммерческих банках, у получателей средств предъявлено к взысканию в доход федерального бюджета 496,2 млн рублей, направленных не по целевому назначению, штрафных санкций за нарушения, связанные с использованием средств федерального бюджета.