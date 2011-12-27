Кто будет убирать за гостями саммита АТЭС во Владивостоке?

Допустим, что местные клининговые компании хорошо знакомы с современными технологиями и довольны применяемым оборудованием, расходными материалами и моющими средствами. Но так ли сложно выделить в своём напряженном графике несколько часов, чтобы посетить бесплатный семинар, получить новую информацию в той сфере, где ты работаешь, пообщаться с профессионалами неплохого уровня (к ним, безусловно, стоит причислить и Алексея ПЕРФИЛЬЕВА, генерального директора ЗАО ГК «Детерго», который вёл семинар), воочию увидеть, как функционируют профессиональные клининговые системы, которые сегодня используют в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других крупных городах России, поинтересоваться ценами? На наш взгляд, это стоило сделать хотя бы для того, чтобы лишний раз убедиться, что твой бизнес движется в нужном направлении и отвечает требованиям времени.