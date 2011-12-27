Послесловие к пожару на мосту через Золотой Рог: приморцы не делают выводов

Пожар на южной части строящегося моста через бухту Золотой Рог опять поднял вопрос о возможностях пожарных подразделений ГУ МЧС по Приморскому краю тушить огонь на большой высоте. Впервые остро эта проблема встала при пожаре в здании ПромстройНИИпроекта 16 января 2006 года.
Не заподозрите, пожалуйста, «ЗР» в злорадстве, но мост горел красиво. Высоко, ярко, огонь в центре города да еще зимним вечером привлек внимание немалого количества любопытствующих, отсюда и масса красивых фото. Случись оно днем, так бы зрелищно не было. Понимаем, что говорить сейчас так нам позволяет тот факт, что пожар, к счастью, обошелся без жертв и, как утверждает компания-застройщик, без больших материальных потерь.
Поскольку советчиков лечить, учить, управлять государством, ремонтировать дороги и тушить пожары у нас немало, местные интернет-форумы были полны советов, как надо было огнеборцам на пожаре на мосту действовать. Их в управлении МЧС тоже почитали. Временно исполняющему обязанности начальника ГУ МЧС по Приморскому краю Олегу ШЕХОВЦЕВУ больше всего понравился совет поднять краном пожарную машину на пролет мостового перехода, и пусть, мол, она там все тушит.
- В нашем распоряжении есть техника, позволяющая вызволять из огня людей на высоте до 70 метров, - говорит Олег Александрович, - но это еще не означает, что ее возможностями пожарные могут быстро воспользоваться. К сожалению, гибель людей в здании ПромстройНИИпроекта до сих пор жителей Владивостока ничему не научила. По-прежнему пожарные подъезды заставлены машинами. И, случись что, мы опять не сможем быстро развернуть технику, потому что нет закона, освобождающего пожарных от ответственности за порчу имущества (автомобилей, например) даже ради таких целей, как спасение человеческой жизни.
Вообще-то когда пожарный поднимается на семидесятиметровую высоту и спасает людей, это зрелищно, конечно, но не так часто на практике случается. Гораздо чаще людей из огня выводят по лестницам зданий или, если есть возможность, деблокируют из помещений до локализации огня при помощи спецтехники.
Что же касается мостов, то при их эксплуатации гореть, по большому счету, нечему – слишком маленькая горючая загрузка. Действия пожарных расчетов на строительстве моста через Золотой Рог оценен руководством ГУ МЧС как профессиональные по одному факту: с момента приезда пожарных площадь огня не стала больше. Оценка основана на том, что при наличии, как выражаются специалисты, горючей загрузки – та же опалубка и горючие материалы, размер пожара не увеличился.
Почему не был использован морской спасатель, ведь мы так часто видим на праздниках, как он струей воды что-нибудь тушит? А тут полная судов бухта, неужели среди них спасателя не нашлось?
- Судно бассейнового спасательного управления подошло и было готово тушить огонь, - говорит Олег Шеховцев. – Но помощь его не понадобилась, потому что место пожара было довольно далеко от уреза воды – раз. И два – напор воды все равно не доставал бы до места пожара. К тому же основной способ тушения водой – охлаждение зоны горения, а вода имеет тяжелую структуру, и вряд ли бы ее подача на высоту 150 метров была эффективной. Нам хватило воды и с берега: водоканал поднял давление в системах, и мы поставили свои станции для подачи морской воды. Да и вообще я считаю, что пожарные проявили героизм, потому что внутренние технологические полости моста не предназначены для того, чтобы в них находились люди, а пожарным приходилось там работать.
Главное же, считают в ГУ МЧС, люди должны понимать, что наличие систем автоматического пожаротушения существенно сокращает время прибытия огнеборцев; минимальные средства пожаротушения необходимо иметь даже дома. А главное, нужно быть социально ответственным гражданином: если написано, что здесь пожарный проезд, не надо его загораживать! И не надо парковать машины, а тем более ставить торговые ларьки на люки пожарных гидрантов (это люки с буквами «ПГС» и стрелочкой, направленной вниз).
Ольга ВЛАДИМИРОВА, «Золотой Рог».