Послесловие к пожару на мосту через Золотой Рог: приморцы не делают выводов

- Судно бассейнового спасательного управления подошло и было готово тушить огонь, - говорит Олег Шеховцев. – Но помощь его не понадобилась, потому что место пожара было довольно далеко от уреза воды – раз. И два – напор воды все равно не доставал бы до места пожара. К тому же основной способ тушения водой – охлаждение зоны горения, а вода имеет тяжелую структуру, и вряд ли бы ее подача на высоту 150 метров была эффективной. Нам хватило воды и с берега: водоканал поднял давление в системах, и мы поставили свои станции для подачи морской воды. Да и вообще я считаю, что пожарные проявили героизм, потому что внутренние технологические полости моста не предназначены для того, чтобы в них находились люди, а пожарным приходилось там работать.