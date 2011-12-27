Промышленность Хабаровского края поднимется... через бутылку

Самым крупным из новых производств, создаваемых в 2012 году, обещает стать проект ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания» по выпуску стеклянной тары в Хабаровске. И здесь не обойдется без «Роснано», которое будет причастно к внедрению технологии изготовления облегченной бутылки с нанопокрытием поверхности, обладающей улучшенными характеристиками прочности. Инвестиции в объект составят около 7,7 млрд руб. Проектная мощность - 450 млн штук в год. Как сообщил гендиректор ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания» Александр МОЩИЦКИЙ, завод станет единственным до Урала крупным производителем стеклотары. Впрочем, высокие показатели перспективного спроса на стеклобутылки базируются не только на отсутствии прямых конкурентов. По данным Александра Мощицкого, объем производства пива, водки, ликеров, вина и коньяка в ДФО в 2013 должно потребовать более 395 млн бутылок.