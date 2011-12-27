«РН-Находканефтепродукт»: бизнес с социальной направленностью

Поскольку «РН-Находка-нефтепродукт» эксплуатирует опасные производственные объекты и относится к предприятиям стратегического значения, ответственность за экологическое равновесие, возлагаемая на него, гораздо шире. Поэтому огромное значение в уходящем году уделялось выполнению требований законодательства в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Помимо этого на предприятии с 2000 года успешно реализуется программа реконструкции опасных производственных объектов, рассчитанная до 2016 года, и около 1 млрд рублей в 2011-м было направлено на обновление производственных мощностей и повышение уровня безопасности. Так, с 2003 года введена в эксплуатацию система циркуляционного разогрева и слива мазутов, что существенно снижает затраты на перевалку темных нефтепродуктов. Система полностью герметична – исключены открытый слив нефтепродуктов, обводнение мазутов и разогрев открытым паром. Благодаря комплексной автоматизации технологическим процессом дистанционно управляет один оператор цеха слива нефтепродуктов. В 2010 году введена в эксплуатацию железнодорожная эстакада слива светлых нефтепродуктов. Данный объект соответствует самым новым нормативным требованиям и законодательным актам. Процессы слива и перевалки светлых нефтепродуктов автоматизированы и дистанционно управляемы. Продолжается реконструкция Нефтепирса, по окончанию которой он будет соответствовать всем самым новым нормативным требованиям и законодательным актам. Технологические процессы отпуска нефтепродуктов на танкеры будут полностью автоматизированы.