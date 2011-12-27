«РН-Находканефтепродукт»: бизнес с социальной направленностью

Для компании, являющейся основателем нефтяной отрасли в Дальневосточном регионе, подведение итогов года – больше, чем сухие строчки бухгалтерского баланса. Тем более что за судьбой градообразующего предприятия, как правило, пристально следит весь город.
Многие жители Находки целыми династиями создавали славную трудовую историю, вносили свой посильный вклад и делились опытом с юными поколениями именно здесь, на находкинском морском нефтетерминале ООО «РН-Находканефтепродукт». К тому же годовые итоги предприятия – это не только показатели прибыли и объемы перевалки, но и спортивные и творческие победы коллектива. Каким стал 2011-й для предприятия и что в его деятельности запомнилось находкинцам и приморцам больше всего?
ООО «РН-Находканефтепродукт» - один из крупнейших специализированных нефтетерминалов России. Основной вид деятельности - прием, хранение и отгрузка нефтепродуктов. Резервуарный парк имеет общую емкость более 460 тыс. мі. С 1995 года является дочерней компанией НК «Роснефть».Нет равных в регионе
Прежде всего отметим, что по перечню услуг, количеству и номенклатуре перерабатываемых нефтепродуктов предприятию по-прежнему нет равных в регионе. По итогам года его грузооборот превысил 6,5 млн тонн нефтепродуктов, причем доля перевалки на Дальнем Востоке России составляет 52%.
Поскольку «РН-Находка-нефтепродукт» эксплуатирует опасные производственные объекты и относится к предприятиям стратегического значения, ответственность за экологическое равновесие, возлагаемая на него, гораздо шире. Поэтому огромное значение в уходящем году уделялось выполнению требований законодательства в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Помимо этого на предприятии с 2000 года успешно реализуется программа реконструкции опасных производственных объектов, рассчитанная до 2016 года, и около 1 млрд рублей в 2011-м было направлено на обновление производственных мощностей и повышение уровня безопасности. Так, с 2003 года введена в эксплуатацию система циркуляционного разогрева и слива мазутов, что существенно снижает затраты на перевалку темных нефтепродуктов. Система полностью герметична – исключены открытый слив нефтепродуктов, обводнение мазутов и разогрев открытым паром. Благодаря комплексной автоматизации технологическим процессом дистанционно управляет один оператор цеха слива нефтепродуктов. В 2010 году введена в эксплуатацию железнодорожная эстакада слива светлых нефтепродуктов. Данный объект соответствует самым новым нормативным требованиям и законодательным актам. Процессы слива и перевалки светлых нефтепродуктов автоматизированы и дистанционно управляемы. Продолжается реконструкция Нефтепирса, по окончанию которой он будет соответствовать всем самым новым нормативным требованиям и законодательным актам. Технологические процессы отпуска нефтепродуктов на танкеры будут полностью автоматизированы.
Предприятие переживает активную реконструкцию, направленную в первую очередь на доведение производственных объектов до требований нормативного законодательства, во вторую - на совершенствование технологических процессов за счет их автоматизации.
В целом, год оказался очень продуктивным, и этот успех и коллектив, и внешние эксперты связывают с грамотно организованным менеджментом ОАО «НК «Роснефть», а также с появлением в феврале этого года нового генерального директора. Ему удалось не только улучшить экономику предприятия, но и укрепить командный дух компании, вселить в сердца работающих гордость за принадлежность к Компании «Роснефть».Забота о кадрах
Сегодня на предприятии работают более 600 человек, а средняя зарплата составляет свыше 33 тысяч рублей, что очень достойный показатель для Находки. Для повышения квалификации специалисты предприятия регулярно проходят обучение в Москве и других городах России, на эти цели направлено более 4 млн рублей. Кроме того, заботясь о будущем, руководство ООО «РН-Находканефтепродукт» финансирует профильное образование. С 2009 года в Находке успешно действуют «Роснефть-классы», открытые при непосредственном участии «РН-Находканефтепродукт». И в этом году предприятие с гордостью выпустило первый в истории Приморского края выпуск учащихся «РН-классов». Результаты ЕГЭ и итоговые аттестаты наглядно подтвердили высокое качество образования. Из 26 выпускников – шесть медалистов (2 «золота» и 4 «серебра»), в то время как на всю Находку, без учета медалистов РН-класса, - 20 человек.
Что же касается социальной заботы о кадрах, то в нынешнем году активно продолжалось финансирование санаторно-курортного лечения для работников предприятия и их семей, оказывалась материальная помощь, производились выплаты ко Дню пожилого человека, на приобретение дорогостоящих лекарств и проведение операций и многое другое, всего более 15 млн рублей. Кроме того, компания ежемесячно перечисляет денежные средства для накопления пенсионных резервов и открытия индивидуальных пенсионных счетов своим работникам. Не забыты и те, кто после многолетней работы на предприятии ушел на пенсию, - около 200 бывших сотрудников по традиции получили доплату к пенсии.
А главное, этот год очень сильно сплотил коллектив компании. Концентрация корпоративных мероприятий оказалась очень высока. В частности, Находкинский нефтетерминал ООО «РН-Находканефтепродукт» провело отборочный тур корпоративного фестиваля «Роснефть» зажигает звезды», позволив персоналу проявить себя с другой, неожиданной стороны, и стало победителем одной из номинаций.
Другим неожиданным, но приятным направлением стала ориентация коллектива на физкультуру, спорт и здоровый образ жизни. На его развитие направлено около 2 млн руб. Корпоративные спартакиады, к которым помимо сотрудников привлекается подрастающая смена – учащиеся «Роснефть-классов», были восприняты с большим энтузиазмом. В этом году прошла первая внутренняя корпоративная спартакиада, итоги которой подведены в начале декабря. Впервые в этом году спортсмены ООО «РН-Находканефтепродукт» одержали победу, заняв первые места в перетягивании каната и в матчах по мини-футболу в ежегодной спартакиаде, посвященной памяти Леонида БАЧКОВА, проходившей в ноябре в порту Восточный. Команда предприятия не только успешно прошла все отборочные туры для участия в главной спартакиаде компании «Роснефть» - в будущем году находкинский нефтетерминал будет принимать у себя всех участников зонального тура состязаний.
«Как бы ты ни любил свое дело, нельзя жить только работой, - говорит генеральный директор ООО «РН-Находканефтепродукт» Иван БАРЫШЕВ. – Подобные творческие и спортивные состязания способствуют сплоченности команды и большей нацеленности на результат. Руководители подразделений получают возможность под другим углом зрения взглянуть на подчиненных, раскрыть новые грани их характеров и использовать это в работе. Естественно, мы с удовольствием продолжим поддерживать подобные проекты «Роснефти». Социальная направленность
Но заботится компания не только о своих работниках. Ежегодно ООО «РН-Находканефтепродукт» оказывает благотворительную помощь Находкинскому детскому дому, Екатериновскому детскому дому-интернату для умственно-отсталых детей, детской колонии в поселке Врангеле, коррекционной школе-интернату для детей, оставшихся без попечения родителей, детской городской больнице №2. В рамках благотворительности ведется финансирование двух профильных «Роснефть-классов» – только в 2011 году на эти цели было направлено около 3 млн рублей. Основная задача профильного обучения – с ранних лет ориентировать способных подростков на работу в области нефтехимии – достигается за счет усиленного изучения таких предметов, как физика, химия, математика и информатика. После окончания «Роснефть-классов», выпускники получают профильное высшее образование и приходят работать в компанию, о которой знают не понаслышке.
ООО «РН-Находканефтепродукт» поддерживает все корпоративные проекты головной компании. Так, в августе этого года все жители Находки стали участниками благотворительного проекта «Роснефть-Экология-Здоровье», реализуемого компанией «Роснефть» совместно с оргкомитетом «Сочи-2014» и направленного на пропаганду здорового образа жизни и бережного отношения к экологии.
Следующий год для компании – юбилейный, сорок пятый. На торжественных мероприятиях будет произнесено немало теплых слов и высказано добрых пожеланий. Сконцентрировав возможности, опыт и имеющиеся ресурсы, предприятие постоянно развивает новые направления в своей деятельности. Причем стратегия его развития базируется не только на коммерческих интересах. Ему отведена одна из первых ролей в реализации транспортной политики и экономических интересов «Роснефти» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И свои лидирующие позиции «РН-Находканефтепродукт» не собирается никому уступать.
«Золотой Рог».Юлия ТОЛМАЧЕВА, пресс-служба ООО «РН-Находканефтепродукт».