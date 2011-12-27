Россиян при выезде за рубеж просят проводить профилактику от А(H5N1)

Накануне новогодних каникул Роспотребнадзор призывает россиян принимать меры профилактики птичьего гриппа при выезде на отдых в зарубежные страны, в том числе Юго-Восточную Азию, так как в этом регионе регистрируются случаи данного заболевания, в том числе летальные, говорится в сообщении, опубликованном 26 декабря на официальном сайте ведомства.