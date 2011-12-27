С 1 января проезд в автобусах Владивостока будет 15 рублей

Проезд в пассажирских автобусах четырех крупных городов Приморья (Владивосток, Находка, Уссурийск и Артем) подорожал до 13 рублей с 1 сентября. Повышение, утвержденное Приморской краевой комиссии по тарифам, планировалось провести в два этапа: с 1 января, при условии обновления автобусов, - увеличить стоимость до 15 рублей. В следующем году Владивосток ждет второе новшество - проезд в автобусах будет оплачиваться электронным способом специальной картой уже в мае. Об этом сообщил в эфире радио «Лемма» глава города Игорь ПУШКАРЕВ. Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».