Сбербанк открыл в Хабаровске Центр эмиссии банковских карт

Выпускать банковские карты на территории Дальневосточного региона Сбербанк начал 30 декабря 2008 года, организовав соответствующее производство в п. Переяславка Хабаровского края. За три года на оборудовании центра было выпущено более 2,5 млн пластиковых карт массового сегмента. Однако сегодня Центр эмиссии банковских карт (ЦЭБК) Дальневосточного Сбербанка переходит на новый качественный уровень. Согласно решению центрального аппарата ОАО «Сбербанк России» до 1 января 2014 года, из девяти существующих останется четыре укрупненных центра эмиссии – в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Хабаровске. По словам зампредседателя Дальневосточного банка Сбербанка России Андрея БИЛАНА, это позволит Сбербанку значительно развить бизнес по обороту банковских карт на всей территории ДВ, а также позитивно скажется на экономике и статусе Хабаровска и Хабаровского края.