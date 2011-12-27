В одной из самых громких «кладбищенских» историй Владивостока поставлена точка

Известно, что администрация Владивостока еще в апреле 2001 г. согласовала этот участок земли под строительство многоэтажного дома, а в 2003 г. застройщику был предоставлен участок площадью около 8300 метров. Соответствующее постановление подписал бывший глава администрации Юрий КОПЫЛОВ. В 2004 году ЗАО «Дальневосточная строительная компания» начала строить дом, но затем, ввиду вскрывшегося захоронения, была вынуждена подчиниться судебному решению о приостановке строительства. При этом в долевое строительство дома уже вошли со своими средствами частные инвесторы, то есть дольщики. Долгие судебные разбирательства оказались не в пользу компании и инвесторов, которые предпринимали отчаянные усилия по возобновлению строительства.