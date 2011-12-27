В Приморском крае предприятие-должник полностью прекратило производство продукции

Пойти на столь крайние, но законные меры, энергосбытовую компанию вынуждает жесткий дефицит денежных средств, необходимых для расчетов с генерирующими предприятиями и электросетевыми организациями. Кроме того, в текущем году руководство ЗАО «ГХК «БОР» ни разу не выполнило договорные и гарантийные обязательства по оплате, ежемесячно потребляя около 10-13 миллионов киловатт-часов электроэнергии.