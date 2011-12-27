Виктория Николаева: Выборы – итог доверия власти

А где ваш «Спортивный Владивосток», Игорь Сергеевич? Там же, где и 50 детских садиков? За 4 года вы построили 5 стадионов, о чем с гордостью рассказываете в местных СМИ. Да, планы есть. На сайте администрации города четко прописано, какие суммы и на какой год выделяются под реализацию программы, а также объекты реконструкции и сроки исполнения строительных работ. В их перечень входят стадион «Авангард», стадион «Строитель», реконструкция картодрома «Змеинка» и ряд различных спортивных площадок и крытых катков. Однако в феврале 2010 года появилась информация о том, что реконструкцию картодрома «Змеинка» и стадиона «Строитель» горадминистрацией решено отложить до 2011 года. На носу уже 2012. «Строитель», к слову, используется под стоянку автомобилей, на Змеинке – черт ногу сломит… Но 18 258 000 рублей, выделенных в 2011 году на реализацию программы, так и не были освоены. Почему?