Виктория Николаева: Выборы – итог доверия власти

На недавней пресс-конференции мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ вдруг заявил, что за те два с половиной года, что его предшественник Владимир НИКОЛАЕВ занимал должность главы, муниципальная собственность «хитрым способом, без оплаты денег в казну», уплывала в частные руки. И теперь он, Игорь Сергеевич, якобы, вынужден расхлебывать кашу. Эту ситуацию для «ЗР» прокомментировала депутат Законодательного Собрания Приморского края Виктория НИКОЛАЕВА:
- Очень интересно было прочитать обвинения, прозвучавшие из уст мэра Игоря Пушкарева в адрес Владимира Николаева о том, что Владимир Викторович, будучи главой Владивостока, нанес какой-то вред городу. Не могла взять в толк, почему вдруг возникла необходимость поливать грязью предыдущего мэра, о котором многие и многие люди могут сказать столько хорошего. Но, детально проанализировав ситуацию, поняла – иначе и быть не могло!
Видимо, «перевести стрелки» проще, чем признать собственные просчеты. Причем перевели стрелки на человека, который открыто поддержал Пушкарева, когда все были против его выдвижения в сенаторы. Я же видела, как вы, Игорь Сергеевич, обещали, что его полезные программы, начатые в городе, продолжат работать, но слово свое не сдержали. Программы либо загнулись вообще, либо выхолощены так, что от них остались лишь названия. Но это уже – вопрос этики, а вот что касается непосредственно работы главы, то есть упрямые факты, с которыми не поспоришь. И, если провести даже небольшой сравнительный анализ, сразу будет понятно, у кого реальнее результаты.
С моей точки зрения, подобный выпад на пресс-конференции был продиктован исключительно стремлением прикрыть собственные просчеты и недоработки. Ведь то, что происходит в последние годы во Владивостоке, и те результаты, которые мы получили на прошедших выборах, связано напрямую. Согласитесь, самую объективную оценку работе, которая ведется (или не ведется!) городскими властями, может дать лишь житель Владивостока посредством выражения своей позиции на выборах, что, собственно, и произошло.
Я же хочу лишь напомнить, что было сделано Владимиром Николаевым и его командой (сделано не все, но напомню, что срок его полномочий продлился всего 2,5 года!). А сделано за это время было немало, многое делалось впервые, и большинство горожан об этом хорошо помнят. И показателем доверия Николаеву, его команде, его программам стали такие же выборы 5 лет назад, результаты которых значительно отличались от нынешних.
Как минимум – предвзято
Владимир Николаев не идеален: и у него имелись промахи, он учился на собственных ошибках, однако называть его «худшим мэром» - как минимум, необъективно.
Владивосток достался Николаеву почти банкротом – никакого саммита, никаких федеральных миллиардов. Городской бюджет в 2,5 миллиарда и 2 миллиарда долга – точка невозврата краевой столицей практически была пройдена. Тогда Николаевым и его командой был разработан комплекс мер, позволивших за два года погасить почти все имевшиеся задолженности, благодаря чему приставы не арестовали и не продали ни одного (!) здания и не вывели по темным схемам за бесценок имущество!
Говоря о «разбазаривании муниципального имущества», Игорь Сергеевич, скорее всего, имел в виду программу приватизации, утвержденную Госдумой РФ. Согласно федеральному закону, все имущество, не связанное с муниципальными услугами города, действительно выставлялось на торги, которые проходили открыто и честно – если где-то возникали какие-то споры, то они решались в судебном порядке. И все предприниматели имели доступ к аукционам.
А вот вы, Игорь Сергеевич, на мой взгляд, очень щедро распоряжались муниципальным имуществом, например, передавая в федеральную собственность помещения, занимаемые ГУ Центробанка по Приморью – абсолютно, кстати, безвозмездно, чему в свое время противился Владимир Николаев.
Совершенно точно могу сказать одно: при Николаеве никто не вывел ни одного здания, принадлежащего городу, посредством мошеннических инвестиционных договоров, на основании которых предприниматель покупает городское имущество за копейки в частное владение, оставляя городу только смешные 10%. Вот это смахивает на воровство! И потому утверждаю, что высказывания господина Пушкарева должны отвлечь внимание горожан от деятельности собственной администрации!
«Спорт – наш приоритет»
Так утверждает Игорь Пушкарев. Но сказать и сделать – не одно и то же. Владимир Николаев – человек дела. Ту же программу «Спортивный Владивосток» разработала, кстати, его администрация, чтобы увести подростков с улицы. Всего за полтора года своей работы эта «самая худшая мэрия» реконструировала множество старых стадионов и построила 15 новых: в Первореченском районе – 2, Советском – 1, Ленинском – 4, Первомайском – 4, во Фрунзенском районе – 1. А также еще на островах Русский и Попова и в поселке Трудовом.
А где ваш «Спортивный Владивосток», Игорь Сергеевич? Там же, где и 50 детских садиков? За 4 года вы построили 5 стадионов, о чем с гордостью рассказываете в местных СМИ. Да, планы есть. На сайте администрации города четко прописано, какие суммы и на какой год выделяются под реализацию программы, а также объекты реконструкции и сроки исполнения строительных работ. В их перечень входят стадион «Авангард», стадион «Строитель», реконструкция картодрома «Змеинка» и ряд различных спортивных площадок и крытых катков. Однако в феврале 2010 года появилась информация о том, что реконструкцию картодрома «Змеинка» и стадиона «Строитель» горадминистрацией решено отложить до 2011 года. На носу уже 2012. «Строитель», к слову, используется под стоянку автомобилей, на Змеинке – черт ногу сломит… Но 18 258 000 рублей, выделенных в 2011 году на реализацию программы, так и не были освоены. Почему?
Да, администрация города отремонтировала ряд пришкольных спортивных площадок, открыв их для жителей районов Тихой, Чуркина, Баляева и Шилкинской. Но жителям Второй Речки и кольца Багратиона не так повезло. В их распоряжении – полуразрушенный спорткомплекс «Восход» и пара практически стертых с лица земли спортплощадок. И это – ваш «Спортивный Владивосток».
Всего пара слов…
Не будем о детских садиках, с ними все понятно. Отмечу только, что администрация Владивостока дискредитировала себя, передав возвращенное в муниципальную собственность детское образовательное учреждение на Некрасовской – нет, не горожанам, а коммерческим структурам, пусть и под садик. Теперь пристроить туда свое чадо меньше, чем за 16 тысяч рублей в месяц, увы, не получится.
Топор войны вместо парковок
При Николаеве были введены льготы 50% на проезд в общественном транспорте для пенсионеров и школьников. При Игоре Пушкареве их отменили. Команда Николаева не располагала предсаммитовским бюджетом, и тем не менее в августе 2006 года на маршруты Владивостока вышли 15 новых троллейбусов, которые техперсонал окрестил тогда «умными машинами».
Игорь Пушкарев тоже обещал обновить автобусный парк, еще в 2008 году. Не прошло и четырех лет – появились не менее комфортные MANы. На полное обновление автопарка не тянет, но за это можно поставить команде Пушкарева «плюс». А вот за «убийство» трамвая, за так и не построенные парковки – «неуд». Где обещанная парковка башенного типа в центре Владивостока в 80 млн рублей? Где шестиэтажная парковка на 110 автомобилей в районе «Дальпресса»?
«Мы передали Владивостоку самые лучшие участки, в основном – в центре. В ближайшее время там будут построены современные многоуровневые парковки. Это позволит разгрузить центральные улицы города от припаркованных вдоль тротуаров автомобилей, минимизирует пробки, повысит комфортность городской среды», – сказал губернатор Сергей Дарькин еще два года назад. Однако городская администрация с задачей не справилась и, фактически признав свою некомпетентность, сдала землю обратно администрации края.
А вместо многоуровневых парковок в мэрии решили откопать «топор войны» против автомобилизированных горожан и наводнить город эвакуаторами. Бороться решили не с причиной, а со следствием – где логика?
«Наша стратегия - качественное обслуживание населения»
Николаев, как ни крути, за два с половиной года сделал много для горожан. Его стараниями во Владивостоке появилось более 500 новых детских площадок во дворах, отремонтировано более 2000 подъездов. Под его личным контролем в рекордные сроки построили Покровский храм. Тотальный ремонт в учреждениях образования и здравоохранения, новое современное диагностическое оборудование в травмпунктах и медицинских центрах, отремонтированные внутриквартальные дороги, красивые остановки общественного транспорта, 79 современных карет скорой помощи – все это заслуги «худшего мэра».
Но не только за системные и, главное, реализованные программы владивостокцы до сих пор вспоминают Николаева добрым словом. Важно другое: тогда люди чувствовали тепло, личное беспокойство, мэр шел и общался с народом на встречах. И где это сейчас? Люди ведь чувствуют, что чиновники живут только для себя. Пусть и денег у вас побольше - не только в них дело.
«На рынке ЖКХ творится неразбериха! – уверенно заявил еще в 2009 году Игорь Пушкарев. – Моя задача – чтобы суммы, прописанные в квитанциях, не росли, а жители видели, на что потрачены деньги. И самое главное - чтобы дома в городе не ветшали, а служили десятилетиями, необходимо грамотно и профессионально их обслуживать, вовремя проводить все профилактические работы, поддерживающий ремонт. Наша стратегия – качественное обслуживание населения, комфортная жизнь горожан».
Увы, упомянутая в 2009 году неразбериха творится и по сей день, – более того, переходит все мыслимые пределы. Никто так и не взял под жесткий контроль управляющие компании. Вице-мэры, курирующие сферу ЖКХ, меняются со стремительной быстротой, сколько их уже было – 9? Или больше?
Возьмите 23 тысячи - и не в чем себе не отказывайте
Владимир Николаев занимался социумом. Именно он создал Совет почетных граждан. Он не просто заигрывал с молодежью. К примеру, скудный бюджет не помешал ему в 2006 году выделить 30 млн руб. на молодежную политику. А как обстоит дело с молодежной политикой у администрации Пушкарева? Как поживает целевая программа «Молодежь Владивостока», рассчитанная на 2011-2012 годы, в которой значатся и трудоустройство, и воспитание патриотизма, и даже помощь молодым предпринимателям? Правда, на все про все отмерено… 72 тысячи (именно – тысячи!) рублей. В 2011 году объем финансирования составил 23 тыс. рублей... Мне грустно.
Николаеву, кстати, удалось установить мир в думе города и даже договариваться с такой оппозиционной силой, как партия «Свобода и народовластие». В ту пору в стенах гордумы не было скандалов между депутатами и администрацией, какие, увы, сегодня имеют место. Будучи православным верующим, Николаев проявлял толерантность ко всем конфессиям в городе: бывал в лютеранской кирхе, оказал помощь мусульманам в оформлении документов на строительство мечети, лично общался с представителями конфессий.
И рискну предположить, что его способности ой как пригодились бы нам сегодня перед саммитом!
Нет, назвать Николаева худшим мэром – слишком предвзято. Могу предположить, что эти заявления Игоря Сергеевича на пресс-конференции, как и о том, что «администрация края никак не помогает городу», были сделаны в отчаянии. Но если бы не позиция губернатора Сергея Дарькина, личная озабоченность Владивостоком первого вице-премьера Игоря Шувалова и сенатора Вячеслава Фетисова, если бы не федеральные вливания, могло быть еще хуже.
Так считаю я, и не как сестра человека, которому пришлось уехать, а как житель города. И не только я. Итоги выборов – это свидетельство степени доверия людей власти, в первую очередь – местной! И если в 2003 году, при Копылове, эта степень доверия на выборах равнялась 22,78%, то в 2007-м, через три года после избрания мэром Николаева, на таких же выборах в Госдуму, жители Владивостока выразили доверие 40% голосов за «Единую Россию». Нынешние выборы практически провалены - 22% за партию, в которой состоит сам мэр, – это вообще позор!
Вот она, оценка вашей деятельности, Игорь Сергеевич.
Виктория НИКОЛАЕВА, «Золотой Рог».