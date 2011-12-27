Владимир Новиков: В Артеме сегодня хочется жить и работать

Если в 2000-м Артем стремительно старел, то сегодня у него молодое лицо. В городе более 6000 студентов, обучающихся в филиалах двух вузов – ДВФУ и ВГУЭС. Причем, к моменту окончания учебы 90% уже трудоустроены там, где проходили практику. На некоторые вакансии закрепляем специалистов заранее, выдавая целевые направления на обучение. Изначально это была инициатива администрации округа, выступающей в роли гаранта, а сегодня по такой схеме вузы и предприятия города работают напрямую, строго контролируя успеваемость студентов-целевиков. Главное, что еще в процессе учебы дети понимают, правильно ли выбрали специальность - мы не должны их просто пичкать образованием, должны помочь им осознать как можно раньше, на своем ли они месте. Словом, сегодня артемовской молодежи есть где учиться и где работать. Вот и новая игорная зона тоже будет ориентирована на молодой персонал.