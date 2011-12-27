Во Владивостоке азиатским духом пахнет

«Почему я открыла свое кафе, зная об огромной конкуренции? Во-первых, я очень люблю японскую кухню и Японию. Во-вторых, перед открытием кафе я изучала статистику: самая востребованная кухня на сегодняшний день – японская, - рассказала генеральный директор нового кафе «Накатика» Татьяна ИЛЬИНА. - По моему мнению, русская кухня достаточно тяжелая для организма: на одной тарелке и жиры, и углеводы. Другое дело – японская кухня. Неслучайно ее так сильно любят спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни, их с каждым годом становится все больше и больше. К тому же в России по-прежнему сохраняется мода на роллы и суши – это престижно. Русскую кухню мы можем и дома приготовить, но повторить рецепт японских блюд не каждому по силам».