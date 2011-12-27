Закрытие Рудневского моста во Владивостоке - событие с последствиями

Даже не пожар на мосту через Золотой Рог, ставший событием федерального масштаба, а закрытие 17 декабря Рудневского моста, стало событием уходящего года, с далеко идущими последствиями. По одной причине: все транспортные объекты саммита, запущенные 2011 году, имевшие большую цель сделать жизнь в краевом центре комфортнее, избавить Владивосток от пробок, идут насмарку.
Перерезана оживленнейшая транспортная артерия, связывающая два района города - Вторую Речку и Баляева. И новая запущенная в эксплуатацию в уходящем году дорога Седанка – Патрокл тут же собрала автомобильную пробку, лишь только «доведя» автомобили до собственно городских улиц у Владивостокской ТЭЦ-2. Мост закрыт по решению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. На основании экспертизы он будет демонтирован, затем построен новый. Очень интересный вопрос, когда построят и во сколько это обойдется? Говорят о миллиардах. Мэр намерен просить финансовой помощи у края и федерального центра. Но вот откликнутся ли они, учитывая вливания в три сейчас строящихся?..
Сразу же в день закрытия движения по Рудневскому мосту автовладельцы Владивостока на разных интернет-форумах взялись прокладывать друг другу (советовать то есть) пути возможного объезда долины Первой речки. Они начали это делать раньше, чем управление жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока и представители дорожных служб взялись разрабатывать «схему альтернативных маршрутов движения транспортных средств в объезд закрытого Рудневского моста».
Предложения выглядят так.
- по ул. Выселковой - через «Китай-город» на ул.Снеговую и далее по улицам Деревенской и Стрелочной с выездом на Баляева;
- по ул.Выселковой с выездом на открытый участок дороги поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл» и далее через улицы Фадеева и Борисенко;
- по ул.Снеговой с выездом на бухту Горностай и далее через улицы Фадеева и Борисенко;
- с улицы Тухачевского по улице Днепровской с возможностью выезда на улицу Вострецова, улицу Днепровскую и Камский переулок.
После проверки состояния дорог будет утверждена схема маршрутов для движения в объезд Рудневского моста.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».