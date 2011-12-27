Закрытие Рудневского моста во Владивостоке - событие с последствиями

Перерезана оживленнейшая транспортная артерия, связывающая два района города - Вторую Речку и Баляева. И новая запущенная в эксплуатацию в уходящем году дорога Седанка – Патрокл тут же собрала автомобильную пробку, лишь только «доведя» автомобили до собственно городских улиц у Владивостокской ТЭЦ-2. Мост закрыт по решению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. На основании экспертизы он будет демонтирован, затем построен новый. Очень интересный вопрос, когда построят и во сколько это обойдется? Говорят о миллиардах. Мэр намерен просить финансовой помощи у края и федерального центра. Но вот откликнутся ли они, учитывая вливания в три сейчас строящихся?..