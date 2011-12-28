«Немцы» вышли на маршруты Владивостока

Покупка автобусов всемирно известной марки стала частью программы главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА по возрождению муниципального транспорта. После долгих лет разрушения системы муниципального общественного транспорта в 2008 году было принято решение – не только вернуть в городскую собственность автобусные предприятия со всей необходимой инфраструктурой, но и начать вновь формировать парк машин. В 2010 году было закуплено 14 автобусов отечественного производства, а в нынешнем – 50 машин германской сборки. Пока во Владивосток прибыло 32 автобуса из этой партии, доставка остальных 18 ожидается во второй половине января. Это удобные и технически надежные автобусы, снабженные печками и кондиционерами низкопольные, оборудованные системой навигации ГЛОНАСС.