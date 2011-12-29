Ах, какая была «Дальсвязь»...

В сентябре «Ростелеком» объявил о ребрендинге. Новый логотип «Ростелекома» представляет собой трехмерное изображение кириллической буквы «Р», стилизованной таким образом, что вызывает ассоциации с ухом, цвета логотипа: светлый оттенок синего и оранжевый. Задача бренда - перепозиционировать «Ростелеком» как универсального оператора связи и четвертого значимого игрока на рынке в ряду с МТС, «МегаФоном» и «Билайном». Стоимость создания нового бренда составила 12 млн рублей. По словам Александра Провоторова, на его внедрение в региональные филиалы уйдет еще 750 млн рублей и два года.