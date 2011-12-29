Ах, какая была «Дальсвязь»...

1 апреля 2011 года завершилось реформирование сектора «Ростелекома», объединившего активы «старого» «Ростелекома» с активами 8 «дочек» холдинга «Связьинвест», в том числе ОАО «Дальсвязь». Как это часто бывает, в ходе реформирования регион потерял амбициозную и самодостаточную компанию, достаточно привлекательную для инвесторов (выручка компании в 2010 году увеличилась на 7,5%). И это тоже тренд уходящего года. Хочется верить, что обновленный «Ростелеком» улучшит позиции «Дальсвязи».
Символично, что в последний день перед реорганизацией, «Дальсвязь» завершила процесс перевода на «цифру» телефонной сети Владивостока, закрыв последнюю аналоговую телефонную станцию во Владивостоке - АТС-27. На сегодняшний день телефонная сеть Владивостока - это девять цифровых АТС общей емкостью 230 044 телефонных номеров.
Досье "ЗР"
В результате объединения «Ростелеком» стал владельцем самой большой в стране магистральной сети связи суммарной протяженностью около 500 тыс. км. В составе единого «Ростелекома» образованы 7 макрорегиональных филиалов, директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» назначен бывший гендиректор «Дальсвязи» Андрей БАЛАЦЕНКО. Филиал объединяет 7 региональных филиалов - Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». Сегодня основной акционер «Ростелекома» - госхолдинг «Связьинвест», который владеет 40,0687% уставного капитала и 43,37% обыкновенных акций компании.
Сразу после завершения объединения президент «Ростелекома» Александр ПРОВОТОРОВ дал понять, что объединенная компания вряд ли сможет платить щедрые дивиденды в ближайшие годы. Прибылью охотно делятся с акционерами компании на развитых рынках, объяснил он, а «Ростелеком» ведет бизнес на рынке развивающемся, он планирует модернизировать сеть, захватывать долю рынка широкополосного интернет-доступа и т. д., а это требует капвложений.
Объединенный «Ростелеком» еще ни разу не платил дивиденды. 26 декабря совет директоров компании должен был обсудить дивидендную политику. В конце мая Александр Провоторов заявлял, что менеджмент «Ростелекома» считает «комфортным» размер дивидендных выплат на уровне не более 40% от чистой прибыли. В России три сопоставимых по масштабу с «Ростелекомом» компании телекоммуникационного сектора - МТС, «Вымпелком» и «МегаФон». Последний ни разу не выплачивал дивидендов, а МТС и «Вымпелком» отдают акционерам большую часть прибыли.
В сентябре «Ростелеком» объявил о ребрендинге. Новый логотип «Ростелекома» представляет собой трехмерное изображение кириллической буквы «Р», стилизованной таким образом, что вызывает ассоциации с ухом, цвета логотипа: светлый оттенок синего и оранжевый. Задача бренда - перепозиционировать «Ростелеком» как универсального оператора связи и четвертого значимого игрока на рынке в ряду с МТС, «МегаФоном» и «Билайном». Стоимость создания нового бренда составила 12 млн рублей. По словам Александра Провоторова, на его внедрение в региональные филиалы уйдет еще 750 млн рублей и два года.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».